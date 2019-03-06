Интервью Хэдхантер на аутсорсинге у государства 6 марта 2019 г. 10:13 Кира Иванова – Что же обрели частные агентства занятости после поправок в законодательство? – Закон РК «О занятости населения» получил значительные поправки в апреле 2018 года. Их цель – улучшение работы государственных центров занятости и внедрение электронной биржи труда. В рамках этих поправок госцентрам занятости предоставлено право привлекать частные агентства для трудоустройства безработных граждан через инструмент аутсорсинга услуг. Это означает, что центры занятости имеют право заключать с частными агентствами договоры на оказание услуг в поиске работы и трудоустройстве безработных, зарегистрированных в центрах занятости. Теперь наши граждане могут по своему желанию искать работу через государственные центры или частные агентства занятости, а также делать это самостоятельно на электронной бирже труда, которая имеет свой адрес – www.enbek.kz. Процедура привлечения частных агентств прозрачна, она проходит на электронной бирже труда. Поиск работы бесплатный, а услуги частных агентств оплачиваются из бюджета. – Каковы рамки госзаказа в денежном выражении, ежегодно определяемого для частных агентств занятости? – В 2018 году после принятия всех необходимых нормативных правовых актов мы запустили аутсорсинг в пилотном режиме. К слову, с момента запуска с четырьмя частными агентствами заключено 15 договоров, по которым оказываются услуги по поиску работы 126 безработным в Акмолинской области, Карагандинской области и в Алматы. Поскольку это новый инструмент, с учетом пилотного этапа и обсуждения с частными агентствами в настоящее время разрабатываются предложения по совершенствованию условий аутсорсинга и изменению тарифов на услуги. Ожидается, что соответствующие изменения будут приняты Министерством труда и социальной защиты населения к концу I квартала. И уже после этого местные исполнительные органы уточнят свои бюджеты на финансирование данной инициативы. – Есть ли некая оценка того, как стали работать частные агентства в новых условиях? – Да, отмечается определенная заинтересованность частных агентств в аутсорсинге услуг сразу с момента запуска инициативы. Для участия в аутсорсинге по трудоустройству безработных им необходимо улучшать качество своих услуг, повышать квалификацию персонала, укреплять материально-техническую базу и так далее. Все эти критерии мы заложили в квалификационных требованиях для частных агентств. Мы видим, как частные агентства начали обсуждать на различных дискуссионных площадках свои профессиональные темы, в том числе вопросы, связанные с аутсорсингом. У них возникло намерение создать профессиональную ассоциацию, которая и будет определять единые стандарты работы и выступать от имени частных агентств при обсуждении профильных проектов нормативных правовых актов. – Что-то изменилось в работе центров занятости в городах в целом? Кто и как выполняет их работу там, где центра нет, а потребность в контакте соискателя и работодателя имеется (поселки и аулы)? – Центры занятости населения имеются в каждом городе и районном центре страны. Другое дело, что темп развития общества и массовое распространение информационных технологий требуют расширения сферы влияния центров занятости на рынке труда и, соответственно, повышения качества сервиса. Напомню, что задачу по реформированию центров занятости и созданию единой онлайн-платформы по поиску работы поставил Глава государства. И в соответствии с изменениями в законе о занятости реформируются системы служб занятости. Во-первых, стали проще регистрация и взаимодействие граждан с центрами занятости. Если раньше человек должен был лично посещать такой центр, чтобы получить бумажное направление к работодателю для трудоустройства и периодически приходить для «отметок», то теперь этого жесткого требования нет. Центр занятости сообщает о наличии подходящей работы посредством его мобильного телефона, или электронной почты, или через личный кабинет на электронной бирже труда. А личный кабинет создается автоматически при регистрации в центре занятости. Все уведомления поступают туда. При этом гражданину достаточно предоставить адрес электронной почты. Если собственной электронной почты нет, то специалист центра занятости в зоне самообслуживания помогает ему создать почтовый ящик. В каждом центре занятости создана зона самообслуживания. Там граждане совершенно бесплатно могут самостоятельно искать работу на электронной бирже труда. Также упрощено взаимодействие с работодателями. По закону работодатель обязан направлять центру занятости сведения о наличии вакансий с указанием условий труда и оплаты. Теперь работодателю не нужно для этого ходить в центр занятости, есть специальный онлайн-формат на электронной бирже труда. Таким образом, он без финансовых и временных издержек размещает вакансии. В прошлом году 45% вакансий заявлено работодателями через электронную биржу труда. Во-вторых, соблюден индивидуальный подход к соискателю с переходом на карьерное планирование. Для человека, обратившегося в центр занятости, проводится диагностика его уровня навыков и составляется индивидуальный план трудоустройства. Цель – комплексное сопровождение его до полного выхода на устойчивую занятость. То есть если у человека отсутствует профессия или у него устарели навыки, центр занятости направляет его на обучение, а затем после окончания обучения помогает трудоустроиться по полученной профессии. В-третьих, обеспечивается адресный подход к работодателям. Для них центры занятости работают как профессиональные службы по подбору персонала. В-четвертых, в селах, где центры занятости отсутствуют, можно обратиться за помощью к ассистентам по адресной социальной помощи. Они являются работниками центров занятости и могут помочь и в регистрации, и в трудоустройстве. – Согласно свежей статистике, какие профессии пользуются большим спросом в городе и поселке? – Потребность в кадрах различна, в каждой области и даже в каждом районе может быть своя специфика. Для сел и поселков потребность в кадрах относительно схожа. Здесь, как правило, нужны учителя и врачи. Учитывая, что в сельской местности основным работодателем выступают агропредприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, востребованы агрономы, механизаторы и операторы сельхозоборудования. Для городов общей является потребность в педагогах и медицинских работниках, но по остальным профессиям разброс шире. Для крупных и активно растущих городов, как правило, нужны работники сферы услуг, специалисты, оказывающие профессиональные услуги, гостиничного и ресторанного дела. Специалисты в сфере IT также наиболее востребованы в крупных городах. Что касается городов, связанных с промышленным производством, то здесь основная потребность в технических кадрах. Например, в центре и на востоке страны – это горные инженеры и металлурги. Наиболее актуальную информацию о востребованных профессиях в месте проживания легко получить через поиск на электронной бирже труда или обратившись в местный центр занятости. – Что Вы порекомендуете соискателям рабочих мест? – Если человек потерял работу, то ему в обязательном порядке следует обратиться в центр занятости. Если гражданин являлся участником системы социального страхования и работодатель перечислял за него социальные отчисления, он имеет право на получение пособия по потере работы. Но для этого такому гражданину надо обратиться в центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного. При обращении в центр занятости гражданину необходимо проявлять интерес к поиску работы: ходить на все собеседования, предложенные центром занятости, не отказываться от содействия в трудоустройстве через частные агентства занятости, самостоятельно откликаться на вакансии работодателей через электронную биржу труда. Также центр занятости может направить гражданина на обучение для получения актуальной профессии, предоставить субсидируемое государством временное рабочее место. Еще центры занятости организуют общественные работы, социальные рабочие места и рабочие места для лиц с инвалидностью. Граждан с предпринимательским потенциалом центр занятости может направить на обучение в проект «Бастау Бизнес». Им предоставляются государственные гранты и микрокредиты для реализации бизнес-идей. Если человеку действительно нужна работа, центры занятости помогут.