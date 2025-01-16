Хищение товаров на границе: дело передано в суд

Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

Ущерб составил более 200 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Линейным управлением полиции на станции Алматы-1 завершено досудебное расследование в отношении группы сотрудников склада временного хранения, которые с 2023 по 2024 годы похищали товары, прибывшие из КНР, сообщает Kazpravda.kz 

По данным главной транспортной прокуратуры, подозреваемые использовали доступ к информации о содержимом контейнеров, сбывая украденные грузы на местных рынках.

Ущерб составил более 200 млн тенге, пострадавшими стали как отечественные, так и иностранные компании.

Транспортная прокуратура Жетісу направила дело в суд.

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