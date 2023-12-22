1,4 млрд тенге из бюджета выделили на непостроенные дороги в Актюбинской области

Ущерб на 1,4 млрд тенге в сфере строительства предотвратили в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент региональной Антикоррупционной службы
Как уточнил руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области Ескали Саламатов, эти 1,4 млрд тенге необоснованно перечислили на счета подрядных организаций по 7 объектам строительства дорог за фактически не выполненные работы. Всю сумму полностью возвратили в бюджет.
В свою очередь в здравоохранении установлены многочисленные нарушения, сопряженные с халатностью должностных лиц профильного управления, конфликтом интересов, выявлены необоснованное установление заработных плат работникам медучреждений, назначения на различные должности, в том числе руководящие, специалистов, не соответствующих квалификационным требованиям, и прочее.
Вместе с тем, отметил Саламатов, в области защищены права 318 предпринимателей в рамках проекта «Бизнеске жол». Действует проект «Антикоррупционное волонтерство», к которому присоединилось 113 неравнодушных актюбинцев.
«Особо отмечу, что деятельность волонтеров оказывает положительное влияние на наш город. Например, в результате мониторинга, проведенного волонтерами, были освещены улицы и отремонтированы тротуары в районе Батыс-2», — детализировал глава Антикоррупционной службы региона.