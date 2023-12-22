1,4 млрд тенге из бюджета выделили на непостроенные дороги в Актюбинской области

Ущерб на 1,4 млрд тенге в сфере строительства предотвратили в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент региональной Антикоррупционной службы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточнил руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области Ескали Саламатов, эти 1,4 млрд тенге необоснованно перечислили на счета подрядных организаций по 7 объектам строительства дорог за фактически не выполненные работы. Всю сумму полностью возвратили в бюджет.

В свою очередь в здравоохранении установлены многочисленные нарушения, сопряженные с халатностью должностных лиц профильного управления, конфликтом интересов, выявлены необоснованное установление заработных плат работникам медучреждений, назначения на различные должности, в том числе руководящие, специалистов, не соответствующих квалификационным требованиям, и прочее.

Вместе с тем, отметил Саламатов, в области защищены права 318 предпринимателей в рамках проекта «Бизнеске жол». Действует проект «Антикоррупционное волонтерство», к которому присоединилось 113 неравнодушных актюбинцев.