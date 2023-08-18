Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК

Как отметил вице-министр национальной экономики, работы ведутся по всем направлениям.

Фото пресс-службы Правительства РК

Вопросы реализации поручений главы государства по устранению коррупционных проявлений при установлении регулируемых государством цен, а также возмещению незаконно полученных доходов рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Кудайбергенов доложил о том, что Антикоррупционной службой за 2022 год зарегистрировано 1588 уголовных правонарушений, из которых 1118 – коррупционные. Сумма установленного ущерба составила 119,3 млрд тенге, из которой возмещены 108,5 млрд тенге или 91%. Для возврата причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 796,3 млн тенге.

«Ведутся работы по всем направлениям. В целях устранения коррупционных проявлений, а также недопущения роста инфляции, повышения цен на социально значимые продовольственные товары, утверждены Правила реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории РК СЗПТ, каменного угля и зерна на основании информационной системы электронных счетов-фактур», — отметил Бауыржан Кудайбергенов.

В рамках данного пилотного проекта субъектами торговой деятельности будет обеспечен оперативный мониторинг ценообразования на продовольственные товары от производителя до торговой полки, что позволит исключить ценовые спекуляции и контролировать соблюдение бизнесом размера торговой надбавки, предусмотренной законодательством.

В срок до 1 сентября необходимо внести в аппарат правительства информацию о принятых мерах по устранению замечаний и проработке предложений администрации президента.