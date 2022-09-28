Ход исполнения поручений президента рассмотрели в правительстве

Заместитель Премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по некоторым вопросам социально-экономического развития страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В совещании приняли участие представители министерств финансов, науки и высшего образования, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, представители Счетного комитета по контролю исполнения республиканского бюджета, Агентства по стратегическому планированию и реформам, АО «Самрук-Казына», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Институт экономических исследований».

Участники совещания рассмотрели ряд поручений Главы государства. Обсудили ход разработки Методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов и запуска проекта «Нацфонд – детям».

По итогам обсуждения, Ерулан Жамаубаев поручил продолжить работу по проведению анализа социально-экономического эффекта государственных расходов и детально проработать механизм практической реализации проекта «Нацфонд – детям».