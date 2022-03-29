Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о ситуации на валютном рынке страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Курс доллара пересмотрим (в поправках в бюджет – прим. ред.). Сейчас мы увидели, что курс уже ниже 500 тенге за доллар, соответственно, по году будет меньше. Вы видите, факторы складываются так, что курс у нас стабилизировался, и уже пошла ревальвация. Думаю, здесь хорошие ожидания», – сообщил министр нацэкономики в кулуарах Правительства.

Куантыров отметил, что при этом будет учитываться цена на нефть. Но на каком показателе остановится Правительство, он не сообщил.

«Явно выше 60 долларов за баррель, но явно меньше 120. Подходим всегда более консервативно, чтобы у нас были резервы на будущее. Если цена будет выше, чем мы прогнозируем ее в бюджете, то, соответственно, у нас будут дополнительные поступления. Это будет лучше, чем если мы перепрогнозируем и потом недополучим», – резюмировал глава МНЭ.