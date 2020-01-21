Хороший результат

В Казахстане завершилось социологическое исследование по вопросам качества оказания гос­услуг. Оно было проведено благотворительным фондом «Зор Рух» в рамках реализации государственного социального заказа Агентства по делам госслужбы.

Мониторингом были охвачены 65 наиболее социально значимых госуслуг. Среди них госрегистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, назначение специального госпособия, постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в детские дошкольные организации, вызов скорой медицинской помощи, назначение государственной адресной социальной помощи.

По результатам опроса 14 219 услугополучателей выявлено, что чуть больше половины (51,5%) обратились в офисы услугодателей. В 40,3% случаев граждане направлялись в ЦОН, из них только 1,6% получили госуслугу там в зонах само­обслуживания. Еще 8,2% казах­станцев воспользовались своими компьютерами или смарт­фонами.

По результатам общественного мониторинга наиболее высокие оценки в рейтинге получили такие услуги, как «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», «Выдача пропуска на въезд и пребывание в пограничной полосе», «Предос­тавление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования», «Принятие предварительного решения о классификации товара», «Поста­новка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в детские дошкольные организации».

Наиболее низкие оценки получили «Вызов скорой медицинской помощи», «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество», «Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением».

По результатам общественного мониторинга сформирован рейтинг центральных госорганов по направлениям госуслуг. Лидерами в нем стали КНБ, Министерство индустрии и инфраструктурного развития (средний балл 4,99 и 4,95 соответственно). Высокие позиции также у Минис­терства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства энергетики, Нацбанка, Минобороны, Министерства национальной экономики.

В основном недовольство ­граждан было вызвано сроками и затратами, качеством обратной связи, а также недос­таточной компетентностью и оперативностью услугодателей. По итогам мониторинга выработаны рекомендации для улучшения порядка оказания госуслуг.

Уровень удовлетворенности населения качеством предос­тавления госуслуг составил 74,8%, что выше на 2,4%, чем в прошлом году.

С результатами общественного мониторинга качества оказания госуслуг можно ознакомиться на сайте Агентства по делам государственной службы www.qyzmet.gov.kz.