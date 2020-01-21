Хороший результат

В Казахстане завершилось социологическое исследование по вопросам качества оказания госуслуг. Оно было проведено благотворительным фондом «Зор Рух» в рамках реализации государственного социального заказа Агентства по делам госслужбы.
Мониторингом были охвачены 65 наиболее социально значимых госуслуг. Среди них госрегистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, назначение специального госпособия, постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в детские дошкольные организации, вызов скорой медицинской помощи, назначение государственной адресной социальной помощи.
По результатам опроса 14 219 услугополучателей выявлено, что чуть больше половины (51,5%) обратились в офисы услугодателей. В 40,3% случаев граждане направлялись в ЦОН, из них только 1,6% получили госуслугу там в зонах самообслуживания. Еще 8,2% казахстанцев воспользовались своими компьютерами или смартфонами.
По результатам общественного мониторинга наиболее высокие оценки в рейтинге получили такие услуги, как «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», «Выдача пропуска на въезд и пребывание в пограничной полосе», «Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования», «Принятие предварительного решения о классификации товара», «Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в детские дошкольные организации».
Наиболее низкие оценки получили «Вызов скорой медицинской помощи», «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество», «Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением».
По результатам общественного мониторинга сформирован рейтинг центральных госорганов по направлениям госуслуг. Лидерами в нем стали КНБ, Министерство индустрии и инфраструктурного развития (средний балл 4,99 и 4,95 соответственно). Высокие позиции также у Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства энергетики, Нацбанка, Минобороны, Министерства национальной экономики.
В основном недовольство граждан было вызвано сроками и затратами, качеством обратной связи, а также недостаточной компетентностью и оперативностью услугодателей. По итогам мониторинга выработаны рекомендации для улучшения порядка оказания госуслуг.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления госуслуг составил 74,8%, что выше на 2,4%, чем в прошлом году.
С результатами общественного мониторинга качества оказания госуслуг можно ознакомиться на сайте Агентства по делам государственной службы www.qyzmet.gov.kz.