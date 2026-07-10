Хорошо в солнечном «Балдаурене»!

В эти жаркие месяцы тысячи ребятишек едут за город, в лагеря. Но для тех, кто остался в столице, есть хорошая альтернатива – отдохнуть и набраться сил можно и возле дома.

Пришкольный лагерь «Балдаурен» открыл свои двери для сотни детей. Дейст­вует он в школе-лицее № 28. Как рассказала начальник лагеря Светлана Сиренко, их день начинался с завтраков и зарядки. А еще тут были организованы занятия в тематических секциях. Одни отправлялись на игры по казахскому языку, другие – на рисование и лепку, третьи – на пение или в творческие мастерские. Часть детей по расписанию играли в футбол, асық ату, тоғызқұмалақ, участвовали в эстафетах и веселых стартах. Педагоги расписали занятия так, чтобы школьники не сидели на месте.

– Мы очень старались, и каждый день в нашем лагере отличался от предыдущего, – подчеркивает Светлана Сиренко. – Дети успевали попробовать себя в самых разных направлениях. А еще мы выезжали все вместе в театр, музей, библиотеку или в кино. Ребята сами просили чаще куда-нибудь выходить за новыми впечатлениями.

По словам педагога, подобный лагерь выполняет сразу несколько важных задач. Это не только организация отдыха, но и поддержка семей в период летних каникул.

– Как правило, родители работают целый день и не могут самостоятельно организовать ребенку досуг. А здесь дети находятся под присмотром педагогов, общаются, играют, посещают различные мероприятия, – поясняет Светлана Сиренко.

В этом году в начале сезона «Балдау­рен» посещали 111 школьников. Во второй смене отдохнули около 80 детей. И среди них было немало ребят из социально уязвимых семей, а также дети с особыми образовательными потребностями. Под конец сезона ребят было не меньше.

Особую атмосферу помогают создавать вожатые, учащиеся колледжей Астаны. Они не только присматривают за детьми, но и сами участвуют в играх, соревнованиях, танцевальных флешмобах.

– Студенты очень активные. Пры­гают вместе со школьниками, танцуют, организовывают пикники. Видно, как дети к ним тянутся, – рассказывает руководитель лагеря.

Одним из самых ярких событий сезона стала большая квест-игра «Адал Азамат». Ее участники поделились на группы и проходили определенные задания. Так они с увлечением узнавали о законах, правилах безопасности и работе правоохранительных служб.

По сюжету игры, жители волшебной Страны Порядка лишились ключей, которые похитил злой Хаос. Чтобы вернуть их, шес­ти командам предстояло пройти маршрут из нескольких тематических станций. На каждой площадке детей ожидало задание, выполнив которое можно было получить букву. Так, постепенно участники собирали главное слово – тәртіп (порядок).

На станции «Правовой светофор» школьники определяли, какие поступки правильные, а какие нарушают общественный порядок. В Школе юных детективов искали нарушения на предложенных иллюстрациях. А на спортивной станции «Полоса порядка» команды участвовали в эстафете, демонстрируя ловкость и умение работать сообща.

Особый интерес у ребят вызвала станция «Экстренный вызов». Здесь им предлагали реальные жизненные ситуации. К примеру, что нужно делать, если из окна дома идет густой дым? Или куда следует обратиться, если кто-то разбил окно в школе? Участники отвечали наперебой, вспоминали номера экстренных служб, учились правильно сообщать диспетчеру адрес и детали проис­шествия.

Необычным способом проверяли знания и на станции «Меткий гражданин». Перед участниками игры лежали три обруча с надпи­сями «Права», «Обязанности» и «Запрещено». Получив вопрос, ребенок должен был быстро ответить, закинув мяч в нужный обруч.

– Такая игра помогает детям лучше ориентироваться в теме. Кто-то отвечает сразу, кто-то сомневается,­ но главное, что они начинают рассуждать, вспоминать и делать выводы, – говорит куратор станции, учитель начальных классов Куаныш Нурмаганбетова.

Еще одной частью квеста стал конкурс рисунков «Мы за закон и порядок». Дети получали тему и мелом рисовали на асфальте безопасные улицы, дорожные знаки, полицейских и собственное представление о порядке. А затем дружно оставляли разноцветные отпечатки ладоней на растянутой пленке. По мнению куратора конкурса Натальи Афанасовой, через такое творчество лучше закреп­ляются знания о правопорядке. При этом организаторы сознательно отказались от соревновательного принципа.

– Мы не определяем первое, второе или третье место. Все дети приходят сюда отдыхать. Нам важно, чтобы каждый ушел с хорошим настроением. Поэтому были предусмотрены разные номинации, грамоты и сладкие подарки для всех участников, – отмечает Светлана Сиренко.

Сами школьники признаются: именно игры делают лагерь особенно интересным. Первокласснику Айтуару Бекмаганбетову больше всего понравились квесты, игра в асық ату и походы в кино. Второклассница Азалия Оразалие­ва с удовольствием участвовала в конкурсах, запомнились ей и настольные игры, а Эмилия Кизина полюбила танцы, музыку и рисование.

– Мне очень понравился квест, благодаря ему я запомнила номера всех экстренных служб, – поделилась Елизавета Максимова. – В лагере я была десять дней. За это время мы ходили в кино, на пикник. У меня появилось много новых друзей!