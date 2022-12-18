Хорватия завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу

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В матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграли сборные Хорватии и Марокко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Уже на седьмой минуте счет открыли европейцы усилиями Йошко Гвардиола, но через две африканцы сравняли после удара Ашрафа Дари.

Тем не менее, на перерыв команды уходили с перевесом в пользу хорватов, отличился Мислав Оршич (42-я).

Во второй половине марокканцы старались активнее действовать в атаке, но это не принесло результата. 2:1 — сильнее коллектив Златко Далича.

Таким образом, Хорватия стала бронзовым призером мундиаля.

В поединке же за "золото" сойдутся сборные Аргентины и Франции, он пройдет в воскресенье в 21:00 по времени Астаны.