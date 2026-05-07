Хранители национальных традиций

В довольно нелегком творческом состязании участвовали лучшие исполнители из Акмолинской и Атырауской областей. Честь Акмолинской области защищала команда под руководством акына-­импровизатора Армана Бердалина. В нее вошли известные в регионе талантливые певцы и импровизаторы – Ерлан Даулет (түре айтыс), Мухаммед Конкаев (сүре айтыс), Алибек Сергалиев (қайым айтыс), Курмет Куралхан («өтірік өлең»).

Блистала на сцене и команда из Атырауской области, которую возглавил Саадат Нурманов. В ее состав вошли Серикбол Панабердиев (түре айтыс), Батыржан Кадирбай (сүре айтыс), Ернур Исахаев (қайым айтыс), Салауат Каримулы («өтірік өлең»).

Ведущим конкурса был заслуженный деятель РК, известный акын-импровизатор Аманжол Алтаев. Жюри возглавил народный писатель Казахстана, председатель Международного сою­за акынов-­импровизаторов и жыршы-­термеши Журсин Ерман. После долгих обсуждений жюри все же определило победителя. Им стала команда Акмолинской области, которая и прошла во второй тур республиканского конкурса национального искусства «Бес асыл».