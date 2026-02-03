Холодный серо-синий фон стен словно отсекает лишнее: остается лишь главное – свет, фактура, золото рам и листвы, золото времени. Этот свет не льется, а воспринимается сквозным аккордом отточенного вкуса и мастерства.

На полотне, которое можно смело считать центром всей экспозиции, город собран в круг, как в прицельную линзу: в узор вплетен символ города – яблоко. Не как натюрморт, а в качестве знака происхождения. Внутри круга плотная панорама: дома, купола, фасады…

– Задача художника – не повторять возможности камеры, а привносить другое: эмоциональный слой, слепок реальности, снятый через личную приз­му, – объясняет свои художественные приемы Елена Тё. – В работе «Золотое кольцо Алма-Аты» она показана почти в натуральную величину: будто смотришь в телескоп. И этот взгляд выхватывает главное – то, что для меня дорого. Я приношу в реальность свои чувства и фиксирую их красками, листом, цветом, фактурой, орнаментом, живописной манерой. В чистую отвлеченность уйти не могу: зрителю важно узнать то, что мне близко и дорого. Но и в буквальную точность я не ухожу – спорить с фотоаппаратом нет смысла: техника сегодня сделает это лучше.

Движемся вдоль выставленных работ. Вот роща Баума. Не просто пейзаж. В нем кусочек чьей-то сугубо частной жизни. За деревьями – крыши частного сектора, еще не задетого беспощадной рукою генплана. Далее – здание Дома правительства. Не с точки зрения монументальности сооружения, а в окружении зелени, прогуливающихся зевак, под синим небом и облаками. Органичный сюжет не противоречит масштабу, он оплетает его, обволакивает не открыточной красотой, а глубиной восприятия.

На других полотнах – драмтеатр, городская мечеть, Вознесенский собор, тропинка в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев... «Когда я пишу город, сознательно оставляю за кадром новостройки», – отмечает художница.

Но самым важным, на наш взгляд, остаются не знаковые достопримечательности, тонко вплетенные любовью мастера в рамки полотен. Вот перед нами кованые перила мостика где-то на краю городской географии. Редко где можно увидеть пейзажи первой Алматы. Там нет туристической привлекательности, но ярко прорисован характер. Или, например, цветение груши: с картины льются уже не краски,­ а аромат, наполняющий легкие весенним нектаром.

Мастерство Елены Тё не в эффекте, не в громком жесте, а в умении соединять плотный, тепло звучащий цвет с прозрачностью воздуха. И еще – держать пространство на плоскости так, чтобы оно дышало, уходило в глубину. Отсюда и ощущение, что полотна разговаривают и дарят зрителям не просто впечатления, а оставляют отпечаток в их душе.