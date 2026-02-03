Художник рисует свой город

8
Виктория Вовк

В зале Almaty Gallery проходит выставка работ Елены Тё.

фото Юрия Беккера

Холодный серо-синий фон стен словно отсекает лишнее: остается лишь главное – свет, фактура, золото рам и листвы, золото времени. Этот свет не льется, а воспринимается сквозным аккордом отточенного вкуса и мастерства.

На полотне, которое можно смело считать центром всей экспозиции, город собран в круг, как в прицельную линзу: в узор вплетен символ города – яблоко. Не как натюрморт, а в качестве знака происхождения. Внутри круга плотная панорама: дома, купола, фасады…

– Задача художника – не повторять возможности камеры, а привносить другое: эмоциональный слой, слепок реальности, снятый через личную приз­му, – объясняет свои художественные приемы Елена Тё. – В работе «Золотое кольцо Алма-Аты» она показана почти в натуральную величину: будто смотришь в телескоп. И этот взгляд выхватывает главное – то, что для меня дорого. Я приношу в реальность свои чувства и фиксирую их красками, листом, цветом, фактурой, орнаментом, живописной манерой. В чистую отвлеченность уйти не могу: зрителю важно узнать то, что мне близко и дорого. Но и в буквальную точность я не ухожу – спорить с фотоаппаратом нет смысла: техника сегодня сделает это лучше.

Движемся вдоль выставленных работ. Вот роща Баума. Не просто пейзаж. В нем кусочек чьей-то сугубо частной жизни. За деревьями – крыши частного сектора, еще не задетого беспощадной рукою генплана. Далее – здание Дома правительства. Не с точки зрения монументальности сооружения, а в окружении зелени, прогуливающихся зевак, под синим небом и облаками. Органичный сюжет не противоречит масштабу, он оплетает его, обволакивает не открыточной красотой, а глубиной восприятия.

На других полотнах – драмтеатр, городская мечеть, Вознесенский собор, тропинка в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев... «Когда я пишу город, сознательно оставляю за кадром новостройки», – отмечает художница.

Но самым важным, на наш взгляд, остаются не знаковые достопримечательности, тонко вплетенные любовью мастера в рамки полотен. Вот перед нами кованые перила мостика где-то на краю городской географии. Редко где можно увидеть пейзажи первой Алматы. Там нет туристической привлекательности, но ярко прорисован характер. Или, например, цветение груши: с картины льются уже не краски,­ а аромат, наполняющий легкие весенним нектаром.

Мастерство Елены Тё не в эффекте, не в громком жесте, а в умении соединять плотный, тепло звучащий цвет с прозрачностью воздуха. И еще – держать пространство на плоскости так, чтобы оно дышало, уходило в глубину. Отсюда и ощущение, что полотна разговаривают и дарят зрителям не просто впечатления, а оставляют отпечаток в их душе.

#Алматы #выставка #Елены Тё

Популярное

Все
Возрождая кукурузную житницу
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
В целях поддержки креативной индустрии
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Дом культуры – сердце села
С акцентом на рациональное землепользование
Прочный фундамент долгосрочного развития
Проверки без уведомления
Новая философия модернизации страны
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Важность активизации практических шагов
Уверенная поступь «Свободного»
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Линия судьбы Куандыка Касымова
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
Курс на человекоцентричность
Предоставят льготные кредиты
Не набор норм, а обновленный общественный договор
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Лесники подкармливают диких животных
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Vivaldi&Haydn: столичные меломаны посетили концерт классиче…
Премьеру новой постановки оперы «Абай» представили в Алматы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем пе…
Праздник Сада отмечают в Таджикистане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]