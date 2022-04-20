Статьи
​​​​​​​И доноры нужны, и оснащение
Андрей Смолин

В этом году в Мангистау в  ожидании операции по пересадке почек скончались два реципиента.

В очереди на пересадку органов в Мангистауской области стоят 120 человек, большей части потенциальных реципиентов требуется пересадка почек. Об этом рассказала координатор регионального филиала Республиканского центра трансплантологии, анестезиолог-реаниматолог Индира Аманкоскызы в ходе брифинга на площадке Регионального центра общественных коммуникаций. По информации специалиста, медицинская донорская организация области нуждается в дооснащении.

– Два пациента ждут пересадки сердца, еще двое стоят в очереди на замену печени, но львиная доля больных нуждается в пересадке почек – 110 пациентов. В их числе четверо несовершеннолетних. В первом квартале текущего года в ожидании пересадки почек скончались два человека, – сообщила Индира Аманкоскызы.

Согласно приказу Министерства здравохранения от 28 января 2020 года № 41, в регио­не донорским стационаром является Мангистауская областная больница (МОМБ). По итогам I квартала 2022 года в больнице зарегистрировано 29 летальных случаев, из них в 11 (37,9%) случаях скончавшиеся в возрасте 18–62 лет могли бы быть потенциальными донорами. Процент операций по трансплантации органов в регионе невелик. За I квартал 2022 года вмешательства провели у двух жителей области – одному человеку пересадили почку и еще одному – печень. В Мангистауской области за весь период развития трансплантологии в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая актуализации посмерт­ного потенциального донора.

– Для развития органного донорства и трансплантации на региональном уровне необходимо принять ряд мер, включая активизацию информационно-разъяснительной работы среди населения региона по вопросам развития органного донорства, организацию обучения специалистов для подтверждения клинического диагноза смерти головного мозга, – констатирует специалист.

Требуется принять меры по дооснащению донорской организации соответствующим медицинским оборудованием, необходимым, к примеру, для подтверждения необратимой гибели головного мозга.

– Принятие вышеуказанных мер будет способствовать развитию трансплантологии и посмертного органного донорства в регионе, а также по стране в целом, – считает Индира Аманкоскызы.

В республике за I квартал 2022 года проведено 44 операции по трансплантации, в том числе 37 (84%) операций от донора при жизни и 7 (16%) операций от посмертного донора. Сегодня в Казахстане пересадку почек ожидают 3 254 человека, печени – 172, сердца – 153 пациента.

– Начиная с 2012 года по нас­тоящее время в Казахстане проведено более 2 000 трансплантаций, при этом каждая пятая пересадка была от посмертного донора. В Казахстане доля родственных трансплантаций составляет 80,2% от общего числа таких процедур, а в европейских странах преобладает трансплантация органов от посмертных доноров, – поделилась статистическими данными координатор регионального филиала.

Популярное

Все
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
Ветер прошлого над крепостными стенами
К ответу, если туалета нет
Заветные кресла в совете
Фундамент для родной словесности
​​​​​​​И доноры нужны, и оснащение
В шаге от остановки
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Статьи
Чтобы не выпал «третий сектор»
Статьи
ОСИлим ли?
Статьи
Управлять домом со смартфона
Статьи
Первый блин не комом
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021