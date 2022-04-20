​​​​​​​И доноры нужны, и оснащение

В этом году в Мангистау в ожидании операции по пересадке почек скончались два реципиента.

В очереди на пересадку органов в Мангистауской области стоят 120 человек, большей части потенциальных реципиентов требуется пересадка почек. Об этом рассказала координатор регионального филиала Республиканского центра трансплантологии, анестезиолог-реаниматолог Индира Аманкоскызы в ходе брифинга на площадке Регионального центра общественных коммуникаций. По информации специалиста, медицинская донорская организация области нуждается в дооснащении.

– Два пациента ждут пересадки сердца, еще двое стоят в очереди на замену печени, но львиная доля больных нуждается в пересадке почек – 110 пациентов. В их числе четверо несовершеннолетних. В первом квартале текущего года в ожидании пересадки почек скончались два человека, – сообщила Индира Аманкоскызы.

Согласно приказу Министерства здравохранения от 28 января 2020 года № 41, в регио­не донорским стационаром является Мангистауская областная больница (МОМБ). По итогам I квартала 2022 года в больнице зарегистрировано 29 летальных случаев, из них в 11 (37,9%) случаях скончавшиеся в возрасте 18–62 лет могли бы быть потенциальными донорами. Процент операций по трансплантации органов в регионе невелик. За I квартал 2022 года вмешательства провели у двух жителей области – одному человеку пересадили почку и еще одному – печень. В Мангистауской области за весь период развития трансплантологии в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая актуализации посмерт­ного потенциального донора.

– Для развития органного донорства и трансплантации на региональном уровне необходимо принять ряд мер, включая активизацию информационно-разъяснительной работы среди населения региона по вопросам развития органного донорства, организацию обучения специалистов для подтверждения клинического диагноза смерти головного мозга, – констатирует специалист.

Требуется принять меры по дооснащению донорской организации соответствующим медицинским оборудованием, необходимым, к примеру, для подтверждения необратимой гибели головного мозга.

– Принятие вышеуказанных мер будет способствовать развитию трансплантологии и посмертного органного донорства в регионе, а также по стране в целом, – считает Индира Аманкоскызы.

В республике за I квартал 2022 года проведено 44 операции по трансплантации, в том числе 37 (84%) операций от донора при жизни и 7 (16%) операций от посмертного донора. Сегодня в Казахстане пересадку почек ожидают 3 254 человека, печени – 172, сердца – 153 пациента.

– Начиная с 2012 года по нас­тоящее время в Казахстане проведено более 2 000 трансплантаций, при этом каждая пятая пересадка была от посмертного донора. В Казахстане доля родственных трансплантаций составляет 80,2% от общего числа таких процедур, а в европейских странах преобладает трансплантация органов от посмертных доноров, – поделилась статистическими данными координатор регионального филиала.