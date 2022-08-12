И льются в унисон голоса

На сцене «Астана Опера» в эти дни блистает труппа Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

Гастроли КАТМК, открываю­щего в этом году юбилейный 50-й сезон, начались с мюзикла «Призрак замка Кентервиль» одного из самых популярных композиторов современности Владимира Баскина. Премьера новой постановки, написанной в лучших традициях бродвейского жанрового мюзикла, состоялась в конце 2021 года.

– Наш театр уже по устоявшейся многолетней традиции представляет на главной сцене страны лучшие и новые спектак­ли текущего репертуара. В этот раз мы привезли замечательный репертуар: новый мюзикл Баскина, детские постановки и, конечно же, неумирающую классику, которая составляет основу нашего театра, – это «Принцесса цирка» и мюзикл «Алые паруса» Максима Дунаевского, востребованный практически на всем театральном пространстве. В целом за год мы ставим до семи новых постановок, а в репертуаре нашего театра находится более 200 спектаклей: детские, балеты, оперы, мюзиклы и оперетты, – рассказал руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии, заслуженный деятель РК Амантай Ибраев.

КАТМК – единственный театр, культивирующий жанр оперетты и мюзикла в Казахстане, поэтому труппу всегда с нетерпением ждут в Нур-Султане, а билеты раскупают задолго до приезда артистов.

– Мы очень трепетно относимся к гастролям в столице, подбираем отличный репертуар и с большим вдохновением исполняем свои произведения. Прибыли мы практически полным составом: симфонический оркестр, хор, балет, солисты. Жанр музыкальной комедии – синтетический, он включает в себя очень большие творческие резервы – это и танец, и пение, сольное исполнение, насыщенность оркестра. Поэтому работающие здесь люди – на вес золота, даже в оркестре у нас, можно сказать, «академия солистов»: настолько все очень тонко, слышно, на виду, – поделилась артист-инструменталист, концертмейстер группы виолончелей Маргарита Туребекова.

В театре уже был поставлен спектакль «Соломенная шляпка» на музыку композитора Баскина, так что с брендом этого автора труппа знакома и с удовольствием исполняет его произведения. Ставила «Призрак замка Кентервиль» известный питерский режиссер Сусанна Цирюк. Ей удалось создать атмосферную постановку, рассказывающую историю любви и смерти графа Джона Кентервиля, запертого в собственном замке в обличии привидения, и новых хозяев особняка – семьи Отис из Америки. Красной нитью через весь сюжет проходит тема любви – такой разной: ревностной и страстной, юной и чистой…

Невероятные голоса солистов, обилие юмористических сцен, красивейших костюмов и интересных декораций, а главное – весьма неожиданный финал приковали к сцене взгляды зрителей самых разных поколений. Не оставила публику равнодушной и музыка: спектакль, как и остальные гастрольные постановки театра, прошел в сопровождении симфонического оркестра, управлять которым приглашен дирижер Белорусского музыкального театра Николай Макаревич.

– 10 лет работаю с Карагандинским академическим театром музыкальной комедии и, наверное, в Казахстане уже больше сделал, чем в Беларуси. Коллектив теат­ра за такой продолжительный период работы стал мне родным. Эти гастроли волнительны и приятны тем, что практически все спектакли, за исключением «Призрака замка Кентервиль», – мои дирижерские постановки. К примеру, я автор музыки и композитор музыкальной сказки «Золотая рыбка». А сегодняшнее произведение – претензия на добротный американский, нежели европейский мюзикл, это абсолютно стилевая история, приличная аранжировка, то есть это новый Владимир Баскин для казахстанской публики, – считает Николай Макаревич.

Приглашенный дирижер назвал театр «Астана Опера» одним из лучших театров мира, а сравнить было с чем: в качестве слушателя он бывал во многих европейских театрах, в частности, в знаменитой Венской опере…

– Безусловно, не только красота театра, но и техническое оснащение сцены вызывают восхищение: дух замирает от великолепия. Какой еще театр может похвастать шикарным балетным залом с ямой и тем, что может хранить три спектакля, не разбирая декорации, – это уникально, насколько огромны карманы сцены, что позволяют такое. Акустика потрясающая: это слышно даже по реверберации, когда «снимаешь» оркестр, а звук еще летает по залу. В октяб­ре прошлого года мне посчастливилось здесь работать при полном зале, и акустика ничуть не стала хуже, – поделился впечатлениями Николай Макаревич.

Гастрольный тур Карагандинского театра продолжится в Алматы, затем будут Омск и другие города России. В планах на следующий сезон – прославлять искусство нашей страны в ближнем и дальнем зарубежье. Также в этом году руководство КАТМК намерено провести 12-й международный фестиваль оперетты и мюзикла «Достар», в котором примут участие порядка 16 иностранных исполнителей и два полноценных коллектива из Казахстана, а также из Италии, Франции, Германии, России и Беларуси.

– В декабре мы проведем уникальный фестиваль «Кукляндия». В рамках нашего театра существуют два замечательных коллектива – театры ростовых кукол и «Буратино», мы специально под них сделали хороший кукольный фестиваль, в рамках которого будут приглашены около восьми зарубежных кукольных коллективов. Готовится новогодняя программа, ведутся переговоры с новыми солистами, деятелями культуры, дирижерами, так что этот год достаточно насыщенный, – заключил директор КАТМК Амантай Ибраев и призвал зрителей непременно порадовать артистов своим присутствием на премьерных и уже полюбившихся спектаклях юбилейного сезона.