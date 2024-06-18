Чиновника из Туркестанской области осудили за коррупцию в сфере IT-услуг

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Вместе с подельниками он получил длительный срок заключения

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Шымкенте огласили приговор в отношении и.о. заместителя руководителя управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Туркестанской области М. Мырзасеитова, руководителя отдела управления А. Жолсеитова и предпринимателя Э. Исакова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года, за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов помимо этого - подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

«Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Искакову - 7 лет, Жолсеитову - 4 года », – говорится в официальном сообщении.

Также был признан виновным руководитель аппарата акима Отырарского района А. Маулен за получение 5 млн тенге от Исакова за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района. В отношении Маулен судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью.

Все указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

В Антикоре добавили, что оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного Управления цифровизации. Приговор в законную силу не вступил.

#суд #Туркестанская область #коррупция #управление #Антикор

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