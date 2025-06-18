И учебная практика, и забота о будущем

Таза Казахстан
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Лаура Казихан

Студенты Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова участвуют в реконструкции Центрального парка в рамках акции «Таза Қазақстан». Парк стал своего рода площадкой для практики студентов образовательной программы «Ландшафтное проектирование» кафедры географии и туризма.

фото предоставлено Актюбинским региональным университетом им. К. Жубанова

Будущие проектировщики под руководством преподавателей проводят инвентаризацию зеленых насаждений, анализируют состояние почвы и разрабатывают предложения по озеленению. Они уже обследовали более 6,5 тыс. деревьев и кустарников на площади 24 га.

По их оценке, около 62% растений находятся в хорошем состоянии, но есть зоны, требующие оздоровительных мероприятий. Студенты анализируют типы почв, освещенность участков, климатические условия и на этой основе формируют рекомендации по посадке деревьев, устойчивых к местным условиям.

– Это не просто учебная практика, а настоящая профессиональная работа, – говорит преподаватель кафедры­ географии и туризма Алтынбек Хамит. – Ребята обследуют деревья, разрабатывают проекты, взаимодействуют с подрядчиками. Они учатся учитывать почвенно-климатические особенности, подбирать устойчивые растения, думать о будущем города. Такая практика формирует у студентов ответственность за окружающую среду. Когда они видят, как их идеи воплощаются в жизнь, это придает уверенность и вдохновляет на развитие.

Полученные навыки студенты активно применяют и в других проектах. В рамках экоакции «Таза Қазақстан» они участвуют в посадке деревьев и благоустройстве общественных пространств в разных районах города. Одновременно с этим продолжают реализовывать собственные инициативы. Например, на территории учебного корпуса по ул. Тургенева обустроили мини-дендропарк, где высадили клены, березы, сосны и голубые ели.

– Мы сами сажали деревья возле корпуса. Теперь ухаживаем за ними, это помогает лучше понять, как растения приживаются в реальных условиях. Весной и летом стараемся больше времени проводить на участке, наблюдаем, экспериментируем, делаем выводы, – делится третьекурсница Назым Зинедина.

Участие в подобных акциях помогает студентам понять важность создания зеленых пространств, способных противостоять климатическим изменениям и минимизировать негативное влияние человека на окружающую среду. И, как отмечают сами ребята, особенно ценно осознавать, что их труд делает город комфортнее и зеленее.

#Актюбинская область #студенты #парк #реконструкция

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