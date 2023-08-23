Иди и смотри

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Любовь Доброта

Выражением мыслей на бумаге называет свои коллажи студент одного из шымкентских вузов Диас Давесов.

фото автора

Увлечению коллажами – три года. Корнями оно уходит в пандемийное время, позволившее сосредоточиться на внутреннем мире и давшее возможность многим людям найти выход своим мыслям и переживаниям. Диас выбрал коллаж, возможности которого наиболее точно передают состояние его души. При этом работы призваны разбудить процесс мышления у тех, кто их смотрит.

– Картины созданы из бумаги, разных элементов журналов, газет. Они не предназначались для выставки, я просто их делал, – признается Диас Давесов. – Мои работы – это мысли, которые посещают меня.

Это первая персональная выставка Диа­са и первая в Шымкенте выставка коллажей. Нет в городе художника, работающего в этом направлении изобразительного искусства. По меньшей мере не было.

На персональной выставке «Бумажная рапсодия», развернувшейся в выставочном зале шымкентской городской универсальной библиотеки им. А. С. Пушкина, представлены 70 коллажей. Как говорит сам Диас, направления, посыл и содержание его работ выражены в разных формах.

Большая часть коллажей является аналоговой, то есть составленной из фрагментов газетных и журнальных страниц, использованных документов, раскрашенных листов и даже бумажных оберток. Все, что необходимо для их соединения воедино, – это бумага, клей и ножницы. И, конечно, идея, которую автор хочет донести до зрителя. Склейка трансформирует разношерстные фрагменты в коллаж, передающий чувства, переживания и отношение художника к конкретным или воображаемым событиям, людям, явлениям.

Задача мастера сводится к тому, чтобы зрители воспринимали их как цифровой коллаж, не замечая в картинах склеек разнородных элементов. Впрочем, метод цифрового коллажа начинающий художник тоже использует, добавляя в работы бумажные вкрапления.

Еще одним увлечением Диаса Давесова является фотомонтаж, позволяющий передать невербальную информацию ярким и точным способом.

Диас не является профессиональным художником. С раннего детства его увлечением стала музыка. Ему даже прочили карьеру музыканта после того, как 8-летний ученик детской музыкальной школы им. Ж. Омаровой по классу фортепиано дал свой первый сольный концерт. Позже он самостоятельно освоил игру на гитаре и даже мечтал о поступлении в консерваторию.

Сейчас студент готовится стать переводчиком, обучаясь в ЮКУ им. М. Ауэзова. Музыка по-прежнему присутствует в его жизни, однако именно коллаж стал для Диаса Давесова самой главной и любимой формой самовыражения.

#Шымкент #выставка #искусство #творчество #коллаж #Диас Давесов

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