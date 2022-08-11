Игры со спичками привели к гибели двух девочек в Акмолинской области

Детская шалость привела к гибели двух девочек в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

11 августа в поселке Жана-Кийма Жаксынского района произошло задымление квартиры двухквартирного жилого дома.

Двое детей 2019 и 2017 годов рождения, оставшись одни, играли со спичками, в результате произошло возгорание мебели.

Дым увидел сосед, который разбил окно и вынес детей на свежий воздух. Мужчина вызвал противопожарную службу, которая прибыла на место ЧС в течение 5 минут.

Девочек немедленно направили в Кийминскую сельскую больницу. Однако из-за отравления угарным газом они, не приходя в сознание, скончались в медучреждении.

Стало известно, что отец детей в момент трагедии был на работе, а мать вышла ненадолго из дома в магазин. Предварительная причина возгорания – детская шалость.

На место происшествия выехал пожарный расчет села Жана-Кийма: 3 человека и 1 единица техники.

Департамент по ЧС Акмолинской области настоятельно просит родителей не оставлять малолетних детей одних.