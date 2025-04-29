Илон Маск сообщил, когда роботы-хирурги заменят людей

США,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По его словам, это произойдет примерно через пять лет

Фото: x.com/elonmusk

Об этом американский миллиардер и руководитель ряда технологических компаний Илон Маск рассказал на своей странице в социальной сети X, передает корреспондент Kazpravda.kz  

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — заявил Маск.

Кроме того, по словам предпринимателя, его компания Neuralink, которая занимается созданием технологии интерфейса «мозг — компьютер», применяет роботов-хирургов для введения электродов в ткани человеческого мозга, потому что хирург-человек просто не смог бы достичь необходимой скорости и точности.

 

#США #робот #ИлонМаск #хирург

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