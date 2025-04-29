По его словам, это произойдет примерно через пять лет

Фото: x.com/elonmusk

Об этом американский миллиардер и руководитель ряда технологических компаний Илон Маск рассказал на своей странице в социальной сети X, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — заявил Маск.

Кроме того, по словам предпринимателя, его компания Neuralink, которая занимается созданием технологии интерфейса «мозг — компьютер», применяет роботов-хирургов для введения электродов в ткани человеческого мозга, потому что хирург-человек просто не смог бы достичь необходимой скорости и точности.