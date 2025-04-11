Помните, в детстве в день рож­дения нам неизменно желали «слушаться маму и папу», и это ассоциировалось с действительно чем-то важным. Все соглашались, что, если не будешь считаться с мнением родителя, да и взрослого в принципе, ничего хорошего из тебя не выйдет.

Родители меня с братом и сест­рой в ежовых рукавицах никогда не держали. Не наказывали физически, да и ругали-то в крайне редких случаях. Но пререкаться с мамой, а уж тем более с отцом, было чем-то из области фантас­тики.

А что сейчас? Поощряем ли мы такое же уважение к себе, к бабушкам и дедушкам, учителям? Судя по числу откликов родителей, с трудом или никак не справляющихся со своими обязанностями, – не очень.

«Да вы просто обесцениваете наши чувства и желания», – озадачил меня как-то племянник в ответ на просьбу расходиться по домам. А ведь мой сын, его ровес­ник, уже было взялся прибирать «последствия» совместного времяпрепровождения. Но племяш не успокаивался: «Вы сейчас давите на него и нарушаете наши права!» Я недоумевала: «А не сильно ли вы, дети, заигрались в «свои права»?»

Впрочем, многие мамы и папы не могут (а может, и не хотят) противостоять натиску дерзил пубертатного возраста.

«Дети перестали отличать хорошее от плохого», – пожаловалась на днях в разговоре одна учительница. «Все потому, – продолжала она, – что родители не донесли до них главного принципа в этом «свободомыслящем» воспитании: любые слова, действия и поступки, пусть даже во благо себе любимому, не могут переходить условную грань дозволенного».

Дерзость, перерастающая порой в откровенное хамство, еще никогда никого не красила. Понимают ли это дети? Не все. Однако у них есть родители! Хотя и они зачастую не то что не пресекают подобное поведение, а наоборот, поощряют его.

В прошлом году одноклассница моей четырнадцатилетней дочери покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Учитель сделала замечание, мол, лучше так экспериментировать на каникулах. Честно, ситуация не была критической. Ровно до тех пор, пока в классном чате не объявилась мама школьницы. Аргументы вроде «не нарушайте личные границы моего ребенка», «она имеет право на самовыражение» были «вылиты» на не ожидавшего такой реакции педагога. В итоге после разборок с угрозами «пожаловаться куда следует»... педагог извинилась перед «пострадавшей» семьей.

И это на фоне того, что родители зачастую в неправильном воспитании чада винят исключительно школу, но не себя. А после мы спрашиваем, откуда взялись эти молодые люди, которые грубят старшим и обижают младших и чаще всего даже не понимают, что это не есть хорошо.

Определенные надежды общество связывает с появлением программы воспитания будущего поколения «Біртұтас тәрбие». Она нацелена на взращивание честного, порядочного и культурного (во всех смыслах слова) гражданина. Судя по запланированным мероприятиям, появление нового поколения «Адал азамат» не заставит себя долго ждать. Впрочем, и при таком раскладе не стоит перекладывать всю ответственность на разработчиков программы, школьных психологов и соцпедагогов. Ведь главную роль в воспитании человека при любых обстоятельствах все равно играет родитель.