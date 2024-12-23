Император Японии Акихито отмечает 91-летие

По данным Управления императорского двора, он живет в спокойной обстановке, ухаживая за супругой, почетной императрицей Митико

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Почетный император Японии Акихито отмечает в понедельник свой 91-й день рождения. Как сообщило Управление императорского двора, по этому случаю запланировано мероприятие в простом формате и с небольшим количеством гостей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как рассказали в управлении, в состоянии здоровья Акихито нет серьезных изменений. Ранее у него была диагностирована сердечная недостаточность, но благодаря лечению его состояние остается стабильным.

В последнее время, отметили в управлении, почетный император ведет размеренную и тихую повседневную жизнь, ухаживая за своей супругой, почетной императрицей Митико, которая в октябре перенесла операцию после перелома бедренной кости из-за падения.

Каждый день он читает газеты, чтобы быть в курсе последних событий, а во время еды смотрит по телевизору новости.

Кроме того, Акихито продолжает научную деятельность в области ихтиологии. Каждые понедельник и пятницу в Биологическом научно-исследовательском институте Императорского дворца он занимается исследованиями в области классификации бычковых рыб. Он увлекся ими еще в детстве, ловя бычков на берегу возле императорской виллы Хаяма в соседней с Токио префектуре Канагава.

Акихито занимал императорский трон с 7 января 1989 по 30 апреля 2019 года, когда добровольно сложил полномочия из-за преклонного возраста. С 1 мая 2019 года императором Японии стал его старший сын Нарухито.