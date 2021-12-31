Как минимум на четверть дороже по сравнению с прошлым годом обойдется шымкентцам новогодний бешбармак.

– Вы для чего выбираете? На беш лучше всего брать жая на косточке, 2 800 тенге за один килограмм. Вы на сколько человек будете готовить? Жая без косточки – 3 800 тенге за килограмм. Қазы стоит столько же. Берите, уступка будет.

– Сколько уступите?

– Сто тенге с каждого кило­грамма!

– Берите у меня, при Вас қазы сделаю, отборные кусочки положу. Мы в Каскасу живем, вкуснее мяса не найдете на всем базаре.

Это типичный диалог, который в предновогодние дни можно услышать на любом рынке. Ничего удивительного, если учесть, что именно бешбармак займет центральное место в праздничном меню большинства горожан. Хозяек не остановит даже то, что цена на его приготовление за год выросла практически на четверть от прошлогодней.

Председатель союза фермеров Шымкента Тахирбек Нишанбаев утверждает, что ровно год назад конина и қазы точно так же стоили дороже говядины и баранины, и соотношение было примерно одинаковым. За один килограмм мякоти конины приходилось выкладывать 3 000–3 200 тенге. Так что рост цены очевиден и составляет, по его расчетам, примерно 25%.

Тахирбек Нишанбаев объясняет причину такого роста: сильно подорожали корма. Между стоимостью кормов и ценой на мясо, а стало быть и на бешбармак, существует прямая зависимость. Оптовая цена туши конины сегодня в Шымкенте и Туркестанской области уходит из расчета 2 400 тенге за килограмм, говядины – 2 200 тенге за тот же вес.

Впрочем, подорожали не только мясо, но и мука, и даже картофель. Да-да, многие южане готовят это национальное блюдо с картофелем. Традиция такая, да и сытнее получается.

Самое время вводить в нашей стране «индекс бешбармака» по аналогии с применяемым в России на протяжении ряда последних лет «индексом оливье», ставшим свое­образным способом вычисления процента инфляции с помощью подсчета цен на ингредиенты салата. Его подсчетом занимается Росстат, определяя, сколько придется заплатить за салат, рассчитанный на четырех человек.

Украинские журналисты вычисляют «индекс борща», четыре раза в год делая подсчет стоимости национального блюда, а заодно и определяя уровень инфляции.

Повар одного из шымкентских ресторанов, в меню которого бешбармак традиционно занимает верхнюю строчку, согласился помочь посчитать, во сколько обойдется новогодний бешбармак жителям Шымкента и рассказать, можно ли сэкономить на его приготовлении. По пути на рынок Максим Старченко рассказал, что самый вкусный бешбармак – из конины. Но и самый дорогой. Хотя конина и не самое популярное у казахстацев мясо, зато самое дорогое. И, скорее всего, рост потребления как раз и ограничивает цена.

Это стало очевидным сразу же, как только мы приехали на крупнейший рынок города. Время было ближе к обеду. Покупателей практически не было, а вот выбор мяса – огромный. При виде потенциальных покупателей торговцы оживились, наперебой предлагая и нахваливая свой товар.

– Чтобы приготовить бешбармак вкусный и по-богатому, учитывая, что все-таки Новый год, и застолье может затянуться, из расчета на четырех человек надо взять минимум килограмма полтора мяса и палочку қазы, – советует Максим Старченко. – Небольшую, но при этом весом не менее килограмма-полтора, поскольку примерно на треть, а то и чуть больше она уварится.

Быстро в уме прикидываю стои­мость мясной составляющей, с грустью осознавая, что в 10 тысяч тенге обойдется только одно мясо. Дороговато, даже с учетом того, что ему на новогоднем столе отведено центральное место. Да и вложиться в эту сумму удастся лишь при условии, что жая будет на косточке. Если уж готовить по принципу «гулять – так гулять», то стоит прислушаться к совету специалиста и брать вон тот кусочек жая, плотно обтянутый тонкой прослойкой жира. Даже в сыром виде он выглядит очень аппетитно, обещая роскошный бешбармак.

Тень сомнения, промелькнувшая по моему лицу, не осталась незамеченной консультантом. Он тут же предложил заменить конину на говядину, как бы между прочим заметив, что в его ресторане средняя порция бешбармака в будние дни обходится посетителям в 4 тыс. тенге. Человеку с хорошим аппетитом аккурат ее хватит перекусить. На блюде есть куски мяса, несколько кусочков қазы, кефир и сорпа.

К разочарованию торговцев вкуснейшего мяса, мы покинули ряды с кониной, направившись изучить предложение продавцов говядины.

Мякоть – 2 700 тенге за килограмм. Об уступке нет и речи. Продавец только ухмыльнулась на реплику: «Дороговато!». И отвернулась от прилавка, всем своим видом показывая, что торг здесь неуместен.

Неплохой кусок говядины на косточке можно купить по цене 2 400 тенге за килограмм. С удивлением узнала, что в Шымкенте заметно выросла стоимость баранины. Ее продают по 2 600 тенге за килограмм. Продавцы объяс­няют это повышенным спросом в зимний период.

Вяленое мясо, которое также достаточно часто добавляют в беш, стоит от 3 до 3,5 тыс. тенге за 1 кг. Поход на рынок доказал, что альтернатива дорогой отборной конине есть. Расчеты показывают, что на каждом килограм­ме мяса можно сэкономить примерно полторы тысячи тенге. Правда, и бешбармак будет уже иметь не тот вкус. Но тут уж без вариантов: либо очень дорого и вкусно настолько, что в буквальном смысле слова пальчики оближешь, либо сэкономить в ущерб вкусовым качествам и степени наслаждения от еды.

Свой выбор, несмотря на некоторые сомнения, я, как всегда, сделала в пользу бешбармака из конины. Это блюдо казахской национальной кухни давно стало любимым угощением нашей семьи. Готовим его исключительно по красным дням календаря, что только добавляет вкуса, удовольствия и ощущения праздника. Однажды распробовав конину, просто невозможно отказать себе в удовольствии отведать бешбармак снова и снова. И я понимаю всех тех, кто не смотрит на цену, выбирая для праздничного застолья именно это блюдо.