Индия попросила Казахстан принять своих студентов из Украины

Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала возможность перевода индийских студентов-медиков из Украины в медицинские вузы Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"К нам официально обратилось правительство Индии (по поводу перевода индийских студентов, обучающихся в медвузах Украины, в Казахстан – прим. автора). Вчера посетила нашу страну министр иностранных дел Индии. Был озвучен вопрос, что более 20 тысяч индийских студентов в Украине остались без образования. Просили помощи у нас. Наши медицинские университеты готовы помочь, принять около 200 медстудентов", – сообщила Ажар Гиният.



При этом министр подчеркнула, что для иностранцев обучение в Казахстане платное.

Также предусмотрена возможность обеспечения их местами в общежитиях.