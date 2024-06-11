Инертной, слабой и нерешительной назвал Бектенов работу МИО

Правительство, Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер напомнил госорганам, что лето короткое, надо всё успеть сделать в установленные сроки

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели ход ремонтно-восстановительных работ в регионах, пострадавших от паводка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Бектенов положительно оценил ремонтные и строительные работы в Северо-Казахстанской области, где 53 семьям были вручены ключи от новых домов. При этом он подчеркнул, что другие регионы пока не набрали нужный темп.

«На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных и строительных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню – лето короткое, надо всё успеть сделать в установленные сроки. Причем – качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно надо активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно. При этом для нас важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, даны поручения по приведению территории в регионах в соответствующий вид. Так, для борьбы с паводком во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использованы мешки с песком. Акиматам поручено привести убрать и утилизировать мешкотару для недопущения нанесения вреда экологии.

#регионы #паводки #Бектенов #критика #МИО

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