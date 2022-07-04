Информационный портал по упрощению процедур торговли начал работу в Казахстане

В Казахстане для бизнеса начал работу информационный портал по упрощению процедур торговли tradeinfo.kz. Новая онлайн-платформа предоставляет пошаговую информацию о процедурах трансграничной торговли и делает ее более доступной для бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Проект Ready4Trade-Центральная Азия, финансируемый Европейским союзом и реализуемый Международным торговым центром, запустил Торговый портал Казахстана. Портал подробно описывает все импортные, экспортные и транзитные формальности, необходимые документы, формы и процедуры. Сейчас на портале описаны процедуры для более чем 50 товаров.

В Казахстане платформа была разработана АО «Центром развития торговой политики «QazTrade» в сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции.

В церемонии запуска портала приняли участие заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, Посол Европейского союза в Республике Казахстан Кестутис Янкаускас, генеральный директор АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Азамат Аскарулы.

В своей приветственной речи Ерулан Жамаубаев выразил благодарность Европейскому союзу и Международному торговому центру за вклад в подготовку и реализацию проекта. Он выразил надежду, что торговый портал будет способствовать устойчивому и всестороннему экономическому развитию не только в Казахстане, но также во всем регионе Центральной Азии.

«Теперь участники внешнеэкономической деятельности Казахстана будут иметь доступ к пошаговым правилам и процедурам, применяемым к импорту, экспорту и транзиту. Для нас торговый портал станет инструментом получения обратной связи от отечественного бизнеса. Работа в данном направлении будет активно прорабатываться с бизнес-ассоциациями и уполномоченными органами», — сказал Жамаубаев.

В свою очередь Посол Европейского союза в Республике Казахстан Кестутис Янкаускас поблагодарил все стороны, участвовавшие в разработке портала и в особенности Министерство торговли и интеграции и QazTrade за их ключевую роль в реализации этого проекта.

Он отметил также, что торговый портал и инициативы по упрощению процедур торговли являются конкретными ответами на сегодняшние глобальные вызовы. В заключение господин посол заявил о приверженности Европейского союза наряду с Казахстаном и всеми его участниками делу содействия устойчивому экономическому развитию и достижению других целей в области развития.

Генеральный директор АО «QazTrade» Азамат Аскарулы сказал, что благодаря запуску портала предприниматели будут иметь доступ к точной и подробной информации — правилам и процедурам, применяемым к импорту и экспорту, включая все формы и документы.

«С августа 2020 года QazTrade является институциональным партнером проекта Ready4Trade-Центральная Азия. Учитывая актуальность наращивания интереса к увеличению поставок морским транспортом и расширения потенциала портов на Каспийском море, впервые провели пошаговое документирование бизнес-процессов импортных и экспортных операций морских портов. Я уверен, что Торговый портал станет гидом по всем торговым процедурам», — заключил Азамат Аскарулы.

Торговый портал Казахстана является одним из компонентов проекта «Ready4Trade-Центральная Азия». Аналогичные порталы уже реализованы в 30 странах мира. В Центральной Азии такие проекты есть в Таджикистане и Кыргызстане. Следующими странами, где планируют запустить торговые порталы, будут Узбекистан и Туркменистан.

Торговый портал — это не только справочный инструмент для бизнеса, который консолидирует информацию от всех надзорных органов о коммерческих формальностях, он также предлагает целый ряд преимуществ в области упрощения процедур торговли. В частности, портал позволяет выявлять и измерять сложности коммерческих формальностей, с которыми сталкиваются бизнесмены, определять процедуры и требования, которые являются потенциально избыточными и создают ненужные задержки, устанавливать цели по оптимизации и сокращению трансграничных операций и измерять эффективность воздействия реформ для бизнеса, направленных на совершенствование торговых процедур.