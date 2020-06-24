Общество

Инфраструктура в Арысе восстановлена на 90%

Жанат Тукпиев
Инфраструктура в городе Арыс восстановлена на 90%. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник управления тыла и вооружения ВС РК Асылбек Сатвалдинов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Прошел ровно год, как на военном складе в Арысе произошли взрывы боеприпасов. На сегодня обстановка находится под контролем, инфраструктура практически восстановлена на 90%", – сказал Сатвалдинов.

По его словам, благодаря умелым и оперативным действиям военнослужащих удалось предотвратить еще более серьезные последствия. 

"Отсутствие разрывов боеприпасов – это результат правильного хранения. Боеприпасы и взрыватели хранились раздельно, а своевременная укладка в сторону степи обеспечила основной разлет на свободные от проживания площади", – добавил он.

Сатвалдинов также сообщил, что за год из Арыса было вывезено около 380 тысяч фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тысяч – взрывоопасных.

Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыс произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыса пришлось эвакуировать, а сам город масштабно восстанавливать. 

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