Инфраструктура в Арысе восстановлена на 90%

Инфраструктура в городе Арыс восстановлена на 90%. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник управления тыла и вооружения ВС РК Асылбек Сатвалдинов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Прошел ровно год, как на военном складе в Арысе произошли взрывы боеприпасов. На сегодня обстановка находится под контролем, инфраструктура практически восстановлена на 90%", – сказал Сатвалдинов.
По его словам, благодаря умелым и оперативным действиям военнослужащих удалось предотвратить еще более серьезные последствия.
"Отсутствие разрывов боеприпасов – это результат правильного хранения. Боеприпасы и взрыватели хранились раздельно, а своевременная укладка в сторону степи обеспечила основной разлет на свободные от проживания площади", – добавил он.
Сатвалдинов также сообщил, что за год из Арыса было вывезено около 380 тысяч фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тысяч – взрывоопасных.
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыс произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыса пришлось эвакуировать, а сам город масштабно восстанавливать.