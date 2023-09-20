Инклюзия – иллюзия? Общество 20 сентября 2023 г. 3:00 266 Асель Шаяхмет Казахстанка столкнулась с нелепой, по ее мнению, ситуацией, когда человеку с проблемами со здоровьем предписано было работать на равных со всеми условиях. коллаж Натальи Ляликовой Марина Коршикова имела инвалидность третьей группы. Но, судя по последнему заключению комиссии медико-санитарной экспертизы, она в одночасье стала здорова – и настолько, что может трудиться наравне с людьми, не знавшими ничего более серьезного, чем вырезанный аппендикс. К слову, Марина официально трудоустроена. Она оператор в фармацевтическом отделе одной из столичных больниц. Женщине необходимо работать, она одна воспитывает малолетнюю дочь. Бывший муж алименты не платит, а на пособие по инвалидности особо не разживешься. Сегодня это 42 190 тенге для лиц с третьей группой, 62 068 – со второй и 77 889 тенге для первой группы. Понятно, что на эти деньги с нынешними ценами не прожить, но и в этой помощи Марине было отказано... В 2015 году она перенесла инсульт во время второй беременности. В итоге для молодой, полной сил и энергии женщины жизнь разделилась на «до» и «после». – Я сначала не поняла, что со мной происходит, – рассказывает собеседница. – Жутко болела голова. Подумала, что, возможно, это связано с моим положением, но, когда боли начали усиливаться до состояния тошноты, я почувствовала что-то неладное и вызвала скорую. Находясь на пятом месяце беременности, женщина оказалась в реанимации. После проведенных анализов, забора пункции на менингококковую инфекцию и бесконечных консилиумов самолетом санавиации ее решили отправить в Национальный центр нейрохирургии Астаны. По прилете, буквально на следующий день, женщине провели первую операцию на сосудах головного мозга (эмболизация аневризмы). Слезы – не для сильных После первой операции последовали еще две. Дополнительная операция потребовалась в связи с полученным инсультом, а еще одну пришлось сделать во время родов (кесарево сечение). В целом, как вспоминает Марина, 2015 год для нее и ее семьи выдался очень сложным. Единственным утешением во всей этой грустной истории стало рождение дочери. И, к счастью, малышка родилась здоровой. – С появлением дочери хлопот прибавилось, – продолжает Марина. – Было трудно. Здоровье не позволяло даже лишний раз взять дочку на руки, и я настолько старалась включиться в новый режим, что упустила из виду, что мне положена какая-то помощь от государства в связи со случившимся заболеванием. Не подсказал ей это и лечащий врач. Да, к сожалению, довольно часто бывает так, что наши граждане попросту не владеют информацией о том, что им положено в рамках государственной помощи. В итоге Марина Коршикова оформила инвалидность в 2017-м, а за период с 2015 по 2017-й перенесла четыре операции на сосудах головного мозга эндоваскулярным методом. На момент установления инвалидности нетрудоспособность женщины составляла 70%, и ей присвоили вторую группу, с 2019 года – 50%, с переходом на третью группу инвалидности. Далее последовали ежегодные плановые процедуры. В установленные сроки нужно было проходить переосвидетельствование по заявлению медико-социальной экспертизы (МСЭ) с предоставлением всех необходимых документов. На основании заключений узких специалистов, которых показано пройти больному, собирается врачебно-консультативная комиссия – ВКК. Она дает общее заключение, и потом сотрудники МСЭ принимают решение об установлении, продлении или отмене инвалидности. По словам Марины, каждый раз перед прохождением переосвидетельствования начинался целый квест. Все походы к узким специалистам приходилось планировать за месяцы вперед. Порой даже отпуска не хватало, чтобы успеть попасть на прием к какому-то определенному врачу. Приходилось дополнительно отпрашиваться с работы. Благо, зная диагноз сотрудницы, работодатель всегда шел навстречу. Хождение по мукам Есть врачи, которые ведут прием не больше двух часов, еще и не каждый день. Следовательно, попасть к такому специалисту гораздо сложнее. Кроме того, как известно, чтобы оказаться у доктора узкой специализации, сначала необходимо побывать на приеме у терапевта и взять направление. Это, прямо скажем, головная боль всех получателей государственных медицинских услуг: когда, к примеру, тебе нужен лор, а ты потратил несколько дней, чтобы попасть на прием к терапевту, чтобы получить направление к этому самому лору. Иногда за это время необходимость в приеме уже пропадает за неактуальностью. Об этой проблеме неоднократно писали и продолжают писать журналисты, частыми жалобами пестрят и соцсети, но на медицинском фронте без перемен, как в романе культового Ремарка. А Марине Коршиковой нужно было получить заключение сразу нескольких узких специалистов. Соответственно, квест усложнялся в несколько раз. Еще нужны были снимки, из которых самым дорогостоящим оказалась МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга. В поликлинике по месту прикрепления данную процедуру не проводят. Словом, пройти недостающих специалистов и сделать необходимые снимки пришлось уже за деньги. Таким образом женщина потратила порядка 75 тыс. тенге из собственных средств. После обращения в Фонд медицинского страхования нам разъяснили: в данном случае поликлиника должна была предложить гражданке Коршиковой альтернативные варианты, поскольку страховка пациента предусматривает все расходы, тем более что на момент прохождения процедур она считалась лицом, имеющим инвалидность. Проще говоря, пациенту должны были выписать направления в другие поликлиники, где эти услуги оказываются бесплатно в рамках ОСМС. Однако данное предписание никто не выполнил. Во время подготовки материала мне позвонила заместитель директора поликлиники, где были допущены нарушения. По ее словам, ответственность в данном случае солидарная. Дескать, не только мы виноваты. Такая вот проза жизни. Где тонко, там и рвется Но и это еще не все. Возможно, эта история с хождением по (мукам) врачам не возымела бы столь острой реакции, если бы не дальнейший поворот событий. После всех собранных анализов и заключений кардиолога, невропатолога, офтальмолога, психиатра, нейрохирурга, эпилептолога (список немаленький), а также ЭКГ сердца, электроэнцефалографии (ЭЭГ) мозга и магнитно-резонансной томографии (МРТ) сосудов головного мозга свое заключение вынесла врачебно-консультативная комиссия (ВКК), направив данные пациента в МСЭ. Специалисты медико-социальной экспертизы, в свою очередь, долго не раздумывая, вынесли свое «экспертное» решение, в результате которого инвалидность гражданке Коршиковой... отменили, ссылаясь на ее состояние, не показавшее динамику ухудшения. Хотя и про улучшения ничего не было сказано. Мы попросили прокомментировать произошедшее заместителя руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты населения по городу Астане по вопросам МСЭ Сауле Игембаеву. – Если человек прошел реабилитацию и в условиях медицины были сделаны какие-то операции – это же тоже реабилитационные мероприятия! – начала эмоционально объяснять специалист. – И если сравнивать то состояние, какое было при инсульте и сейчас, – есть разница. У нас люди такие! Привыкают, что есть какая-то дополнительная помощь со стороны государства. Они работать не хотят. Они хотят просто так получать эту инвалидность. Пришлось пояснить, что речь идет как раз о работающем человеке, который и не скрывает факт официального трудоустройства, хотя многие оказавшиеся в подобной ситуации именно так и делают. И есть одно существенное дополнение. После инсульта работать в равных условиях со здоровыми людьми уже не представляется возможным, и, соответственно, претендовать на высокую заработную плату тоже. Как и переобучаться или найти более высокооплачиваемую работу. Увы, перенесенные операции в значительной степени отразились на когнитивных способностях больной. Именно поэтому Марина Коршикова работает по полученному среднему образованию, хотя имеется и высшее. – Мы приветствуем, когда лица с инвалидностью работают, – меняя тон, продолжает беседу Сауле Игембаева. – Если человек может себя обслуживать, может передвигаться, если он работает, значит, у него нет ограничений. Соответственно, инвалидность не устанавливается. Заболевание есть, но инвалидность никого никогда не излечивала. Надо лечиться, наблюдаться дальше у врачей. Это же не значит, что инвалидность должна быть все время! Если последствия не проходят и, например, после инсульта человек остался прикован к постели, у него гемипарез, он не может сам себя обслуживать, тогда инвалидность не отменяют. Все зависит от состояния больного. Это все оговорено в наших правилах. Послесловие И возразить вроде как нечего. Согласно протоколу нарушений, похоже, что и нет. Но вопросы все же остаются. И даже не к тем, кто вынес заключение, а пожалуй, к тем, кто составлял все эти правила. Почему бы профильному министерству не разработать какое-то компромиссное решение для данной категории лиц? Эта история проливает свет на проблему незащищенности, а также неопределенности социального статуса таких, как Марина Коршикова. И их в стране насчитывается немало: тех, кто не относится к лицам с инвалидностью, но причислить их к здоровым людям нельзя. А между тем Глава государства не раз говорил о том, что Казахстан продолжает курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства. Вспомнились и слова Президента из недавнего Послания – о важности построения справедливой модели государства: «Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот. В этом и заключается глубинный смысл концепции «Адал азамат», которая берет свое начало от учения Абая о «Совершенном человеке». Понятия Справедливый Казахстан и «Адал азамат» как основополагающие ценности должны всегда стоять в одном ряду. По сути, там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости. Если каждый человек будет ответственным гражданином, у которого слова не расходятся с делом, то в стране восторжествует справедливость…» #пособия #инвалидность #ОСМС #поликлиники #медосвидетельствование #ВКК