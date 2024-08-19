Иностранец с аппаратурой для помощи мошенникам задержан в Алматы

С 13 по 15 августа на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие Anti-fraud, передает коррепондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе брифинга начальник департамента-официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что в Алматы задержан 24-летний гражданин соседнего государства, который в одной из квартир установив устройство SIM-box, предоставлял услуги по совершению мошеннических звонков на территории страны.

В Семее также задержан иностранец, который в съемной квартире подключал к сетям сотовой связи аппаратуру GSM-box, предназначенную для регистрации виртуальных абонентских номеров. 22-летний парень выполнял указания, которые получал от куратора через Telegram-канал.

Отмечается, что с 13 по 15 августа на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие Anti-fraud. За этот период по «горячим следам» раскрыто 178 преступлений, в том числе: нарушение авторских и смежных прав – 3 факта, неправомерный доступ к информации – 1 факт, неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства – 4 факта, распространение порнографии (ст. 311 УК) – 6 фактов; распространение специальных технических средств (ст. 399 УК) – 2 факта; кража с использованием ІТ-технологий (ст. 188 УК) – 5 фактов; мошенничество в отношении интернет-пользователей – 157 фактов.

Кроме того, полицейские раскрыли 328 ранее совершенных преступлений. Изъято 485 единиц продукции, запрещенной в свободном обороте.

«За период проведения мероприятия в трех городах республики в общей сложности ликвидировано 4 SIM-box устройства и около 6 тысяч sim-карт операторов связи. По всем фактам проводится расследование. Устанавливаются лица, пострадавшие от действий подозреваемых», – заключили в МВД.

Ранее в прокуратуре рассказали, как мошенники используют SIM-боксы для обмана казахстанцев.