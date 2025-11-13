Сотрудникам ДЧС и полицейским пришлось эвакуировать пассажиров неисправного автобуса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Минувшей ночью в 20 км от села Каратерек Майского района сломался пассажирский автобус, следовавший из Семея в Шымкент. В нем находились 36 человек, в том числе 13 детей.
Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС, все пассажиры оказались гражданами Узбекистана. В условиях дождя и пониженной температуры путники были оперативно доставлены в ближайший пункт обогрева и обеспечены горячим питанием.
Транспортное средство отбуксировано в населенный пункт. Благодаря оперативным действиям спасателей в медицинской помощи никто не нуждается.