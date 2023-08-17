«Иностранцы» на колесах Свежий выпуск 17 августа 2023 г. 2:30 1 Самат Бейсембаев О том, до какого числа нужно оформить завезенные иностранные автомобили в Казахстан, проинформировали на брифинге СЦК. С 1 сентября 2022 года казахстанскую границу пересекли 124 тыс. иностранных авто. – В настоящее время 95 тысяч автомобилей, ввезенных из-за рубежа, прошли таможенное оформление в соответствии с требованиями закона, за них оплатили пошлину, первоначальный регистрационный сбор, поставили на регистрацию. Однако некоторые граждане не подчиняются закону, не платят пошлины и требуют зарегистрировать этот автомобиль в рамках легализации, – сообщил председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Кайсар Султанбаев. Около двух тысяч водителей уже оштрафованы, а 1,7 тыс. авто поставлены на штрафстоянку. Спикер отметил, что у граждан еще есть время до сентября завершить все процедуры. – После 1 сентября 2022 года сколько времени прошло? Год дали для оформления! В чем проблема-то? Сколько можно продлевать? До 1 сентября этого года дадим время, чтобы все узаконили свои автомашины. Нет – тогда придется по закону принимать меры, – говорил представитель МВД. Спикер подчеркнул, что все должно проходить согласно закону. Так, сегодня на временный учет поставлено около 15 тыс. иностранных автомобилей, которые не подпадают под легализацию. – Те граждане, которые завезли транспортные средства с начала 2023 года и на данный момент управляют ими, и те, у кого сегодня закончилась страховка, не имеют права управлять этим транспортным средством. Согласно Административному кодексу, они будут нести ответственность, а это штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге). Это на первый раз, – добавил Кайсар Султанбаев. За повторное нарушение полиция может составить протокол и забрать авто на штрафстоянку. К сожалению, не обошлось и без криминала. При легализации машин в республике действовали несколько ОПГ, в которых были замешаны сотрудники полиции. – Первая информация была по Алматинской области, затем вышли на Алматы, и оттуда сеть пошла практически по всему Казахстану. На сегодня департаментом собственной безопасности возбуждено уголовное дело, следствие ведется, сотрудники, причастные к этим преступлениям, отстранены от занимаемых должностей, – сообщил спикер. Более детальная информация пока не подлежит разглашению, поскольку среди фигурантов есть не только сотрудники полиции, но и так называемые «помогайки», действовавшие в спецЦОНах, а также сотрудники указанных центров. #регистрация #брифинг #спецЦОН #автомобили #сроки #СЦК