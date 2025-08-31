В Алматинской области в горах Заилийского Алатау при прохождении горного маршрута 6 альпинистов не смогли продолжить движение: двое туристов получили травмы ног в результате камнепада на пике Сатпаева, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4300 м, после чего эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых 5 человек являются гражданами Российской Федерации.

Пострадавшие в аэропорту были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС РК, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации.

МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.