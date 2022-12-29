Институт банкротства физических лиц вводится в Казахстане

Сенат , Экономика
63
Тусупбекова Лаура
корреспондент

С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур, инициируемых только самим должником, то есть, у кредитора нет права применить их в отношении должника.

Фото: nalogikz.kz

Сенат на пленарном заседании принял закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечал ранее заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, при разработке документа был изучен опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физлиц.

С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур, инициируемых только самим должником, то есть, у кредитора нет права применить их в отношении должника.

Первая процедура – это внесудебное банкротство. Граждане смогут его применить, если долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП); если отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества, и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство", затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных госорганов и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

"По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать", - отметил Ерулан Жамаубаев.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

Вторую процедуру - процедуру судебного банкротства - осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц, и ИП, профессиональные бухгалтера, юридические консультанты и аудиторы.

Глава Минфина пояснил, что предусмотрены последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства: сроки долговых обязательств считаются истекшими; запрещается кредиторам требовать от должника исполнения обязательств; прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения; приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга; должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств.

Последняя процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Документом предусмотрены последствия, которые возникают после банкротства - это ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет; повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет; предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

Популярное

Все
Актауские чиновники не потратили на украшение города на Новый год ни тиына
«Казахстанская правда» начинает новую рубрику «Дело № 1...». Она о людях, известных и не совсем, всех тех, кто пережил, выжил или нет, всех, кого коснулся морозным инеем холод репрессий
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Общественность Мангистау пугает «исчезающий» Каспий
В преддверии праздников спасатели предупреждают: лед на алматинских водоемах не пригоден для развлечений
Костанай вчера и сегодня
Обошлось без нокаутов
Пенаты для пернатых
А не замахнуться ли нам на «Аладдина»?
Под контролем
Обратитесь к адвокату!
Досталось на орехи
Вдохновленный мелодией кюя
Горы мусора тут и там
Эпидсезон в разгаре
Алгоритмы демонополизации
Более 30 человек погибли на Филиппинах из-за наводнения, 24 пропали без вести
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 декабря
Препарат, из-за которого в Узбекистане скончались дети, не зарегистрирован в Казахстане – Минздрав
Закон Республики Казахстан
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Официальное представительство Apple может появиться в Казахстане
Предприятие стоимостью $1,3 млрд совместно откроют Казахстан и Узбекистан в Навоийской области
Один раз не Гандапас
Заявление Челаха поступило в Генпрокуратуру
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Президент , Сенат
Президент принял участие в заседании Сената Парламента
Кадровые назначения , Сенат
Сенат назначил трех судей Конституционного суда
Правительство , Экономика
Итоги 2022 года в Казахстане: демонополизация, борьба с тен…
Правительство , Экономика
Смаилов поставил ряд важных задач перед МНЭ на 2023 год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]