Институт банкротства физических лиц вводится в Казахстане

С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур, инициируемых только самим должником, то есть, у кредитора нет права применить их в отношении должника.

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Сенат на пленарном заседании принял закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечал ранее заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, при разработке документа был изучен опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физлиц.

С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур, инициируемых только самим должником, то есть, у кредитора нет права применить их в отношении должника.

Первая процедура – это внесудебное банкротство. Граждане смогут его применить, если долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП); если отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества, и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство", затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных госорганов и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

"По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать", - отметил Ерулан Жамаубаев.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

Вторую процедуру - процедуру судебного банкротства - осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц, и ИП, профессиональные бухгалтера, юридические консультанты и аудиторы.

Глава Минфина пояснил, что предусмотрены последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства: сроки долговых обязательств считаются истекшими; запрещается кредиторам требовать от должника исполнения обязательств; прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения; приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга; должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств.

Последняя процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Документом предусмотрены последствия, которые возникают после банкротства - это ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет; повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет; предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.