Институт конституционных и политических исследований открыли в Казахстане

В преддверии празднования Дня Конституции РК в стенах MaqsutNarikbayev University, на базе научной школы конституционного права, был создан Институт конституционных и политических исследований.

Фото предоставлено Maqsut Narikbayev University

Целью этого института является проведение фундаментальных и прикладных исследований исследователями-конституционалистами университета, разработка и внедрение образовательных программ в области конституционного права, государственной политики и управления, а также связанных с ними областях.

Основными направлениями деятельности Института являются:

– исследование конституционных институтов, прав личности, вопросов государственной политики, управления и смежных областей;

– участие в национальных и международных конкурсах по грантовым исследовательским проектам в области конституционного права, публичного управления и политики;

– организация различных форм научно-исследовательской работы со студентами, магистрантами и докторантами Университета, проведение студенческих внутривузовских, межвузовских конкурсов, международных конференций, training sessions и workshops;

– участие в разработке образовательных программ и проведение обучающих курсов в рамках реализации программы Public Policy / PublicAdministration;

– коллаборация с национальными, зарубежными и международными организациями и специалистами, включая сотрудничество с профильными институтами и центрами, созданными в других учреждениях.

По словам директора Института, Индиры Ураловны, данный институт открывается в целях реализации и развития конституционной реформы в стране.

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