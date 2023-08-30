Институт конституционных и политических исследований открыли в Казахстане

Статьи
22
Ныгмет Кадиша
корреспондент

В преддверии празднования Дня Конституции РК в стенах MaqsutNarikbayev University, на базе научной школы конституционного права, был создан Институт конституционных и политических исследований.

Фото предоставлено Maqsut Narikbayev University

Целью этого института является проведение фундаментальных и прикладных исследований исследователями-конституционалистами университета, разработка и внедрение образовательных программ в области конституционного права, государственной политики и управления, а также связанных с ними областях.

Основными направлениями деятельности Института являются:

– исследование конституционных институтов, прав личности, вопросов государственной политики, управления и смежных областей;

– участие в национальных и международных конкурсах по грантовым исследовательским проектам в области конституционного права, публичного управления и политики;

– организация различных форм научно-исследовательской работы со студентами, магистрантами и докторантами Университета, проведение студенческих внутривузовских, межвузовских конкурсов, международных конференций, training sessions и workshops;

– участие в разработке образовательных программ и проведение обучающих курсов в рамках реализации программы Public Policy / PublicAdministration;

– коллаборация с национальными, зарубежными и международными организациями и специалистами, включая сотрудничество с профильными институтами и центрами, созданными в других учреждениях.

По словам директора Института, Индиры Ураловны, данный институт открывается в целях реализации и развития конституционной реформы в стране.

Доп.информация: +7 (747) 926-02-60 (Айдар), +7 (776) 107-01-76 (Гүлжанат). e-mail: [email protected]

#Образование #унивеситет

Популярное

Все
Муза Каюма Мухамедханова
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
На нулевом горизонте
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
И на сотом году – победитель!
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Наследие во всем
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
«Ата заңым – айбыным!»
Нравственное измерение политики
Особая миссия сельского учителя
Родные мотивы
На принципах демократии и верховенства права
Готовы выслушать, но решать придется вместе
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Учиться – так в лучших условиях!
За громкие победы
Ближе к людям
Закон об электросамокатах вступил в силу
Человек и Закон
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Как выучить язык и обрести друзей
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мысли о будущем
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

Конституционный суд в действии
Тот прав, кто ценит свои права
Нравственное измерение политики
На принципах демократии и верховенства права

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]