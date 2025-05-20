Масштабный проект осуществлен на базе знаменитого в респуб­лике хозяйства, возглавляемого авторитетнейшим казахстанским организатором сельскохозяйственного производства, Қазақстанның Еңбек ері Иваном Сауэром. Не так давно на новой ферме побывала группа журналистов, которым представилась возможность увидеть в работе «карусель»-гигант и получить ответы на вопросы, связанные с внедрением высоких технологий в молочном производстве.

Помимо внушительных размеров, технологическая установка отличается еще и использованием искусственного интеллекта, позволившего увеличить количество операций, которые здесь выполняют роботы. К слову, доильная «карусель» получила свое название из-за схожести с каруселью ярмарочной. Только места в ней, конечно, занимают не люди, а… буренки. И заводят их на круг для дойки.

Как рассказал заместитель генерального директора ТОО «Агрофирма «Родина» Рустам Каркенов, эта доильная платформа единовременно вмещает 80 коров. На входе их встречают доярки и дояры. Кто-то из них сцеживает из вымени буренки несколько струй молока, кто-то очищает вымя, прикрепляет к соскам доильный аппарат. Кто-то следит за тем, чтобы аппарат не отстегнулся до того, как закончится доение.

А вообще, если все проходит в штатном режиме, то аппараты сами отсоединяются еще до того, как корова «доедет» до выхода из «карусели». Время, затрачиваемое на дойку одной кормилицы, – пять с половиной минут, а полный круг делается за 12 минут.

В самом конце процесса в работу включается робот и самостоятельно обрабатывает вымя после доения. За пять часов работы молочного цеха выдаивается ни много ни мало 2 000 дойных коров. Всего же хозяйство имеет порядка 3 000 молочных буренок. Оставшиеся 1 000 голов проходят дойку на второй «карусели», у которой меньшая вместительность – 50 голов. В течение суток молочное поголовье доится трижды.

А вот еще новеллы, привнесенные искусственным интеллектом в жизнь доильного цеха, о котором идет речь. По информации заместителя генерального директора «Родина», видеокамеры на территории МТФ постоянно бдят и отслеживают вес, состоя­ние каждого животного. Информация о том, набираются или, наоборот, убавляются у буренок килограммы, доводится до ответственного персонала МТФ, чтобы тот не оставался в неведении и своевременно принимал нужные меры.

Еще на ферме запущен автоматический обдув и орошение коров. Кроме того, функционирует система ортопедии и селекции. Датчики своевременно сообщают о том, что корова вошла в охоту.

Удивительным было узнать, что во время дойки под сводами фермы звучит классическая музыка. Как объяснили специа­листы предприятия, это успокаи­вает животных и в целом позитивно влияет на весь процесс. Сомневаться не приходится: каждая дойная корова в течение суток здесь выдает порядка 39 литров молока. За 2024 год в масштабах всего предприятия его было произведено 11 700 лит­ров. Этот объем отправился на молокоперерабатывающие заводы Кокшетау, а затем в виде готовых молочных продуктов поступил в торговую сеть Астаны, Кокшетау и Атбасара.

При всем огромном объеме производимого сырого молока, «Агрофирма «Родина» является одним из немногих предприятий подобного профиля в нашей стране, которое не завозит извне породного молочного поголовья, а производит его сама. По информации Рустама Каркенова, последняя партия нетелей «голштинов» из-за рубежа здесь была принята еще в 2017 году.

С того времени молочное стадо пополняется за счет собственного приплода. Более того, нынче агрофирма готовит к продаже 300 своих племенных нетелей. В перспективе это направление бизнеса будет активно развиваться. К настоящему времени здесь успели продать 58 голов бычков молочного и мясного направления. Молочное стадо в «Родине» планируется увеличить до 4 500 голов, для этого на работающих МТФ достаточно мощностей.

Рассказ об известной в Казахстане фирме будет неполным, если не сказать о социальном аспекте ее деятельности. Как выяснилось, зарплата людей рабочих профессий на МТФ – доярок, дояров, скотников – составляет в среднем 450 тыс. тенге. И это не считая 13-й и даже 14-й зарплат...

Принятые на работу новые работники сразу обеспечиваются благоустроенным жильем с центральным отоплением, водопроводом и канализацией. В сельской школе все дети от мала до велика питаются бесплатно. Не нужно платить родителям и за детский садик, как и за посещение их чадами различных музыкальных, хореографических, спортивных кружков и секций. В местном магазине многие продукты отпускаются состоящим в штате фирмы работникам по сниженной цене.

К слову, в «Родине» рассказали, что, несмотря на внедрение роботов, здесь не пошли на сокращение штатов. Напротив, как нам сообщили, только за последнюю неделю на работу было принято пять человек. Желающих трудоустроиться на передовом предприятии меньше не становится.