Фото: Е.Укибаев
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Интеллектуальное пространство «Jana Qazaqstan» начало свою работу в Нур-Султане

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе новой площадки – интеллектуального пространства «Jana Qazaqstan». Основной темой для обсуждения экспертов стала тема: «Казахстан в новых геополитических реалиях: тренды, вызовы и стратегии».

Открывая первое заседание площадки, Маулен Ашимбаев напомнил, что сегодня в стране по инициативе Главы государства реализуются комплексные реформы, которые работают на строительство обновленного Казахстана.

«Результатом всех проводимых реформ должна стать комплексная трансформация и демократизация политической системы. Очевидно, что повестка «Новый Казахстан» шире правовой модернизации и включает в себя множество аспектов – экономических, социальных, ценностных. В то же время повестка Нового Казахстана также имеет интеллектуальное измерение. Без качественного интеллектуального сопровождения, с одной стороны, с другой – развития самого интеллектуального потенциала, сложно будет реализовать задачи нового этапа развития нашей страны», - отметил Спикер Сената.

По его словам, это дает широкое поле возможностей для экспертов, аналитиков, ученых, интеллектуалов Казахстана.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в рамках нового проекта планируется обсуждать повестку нового Казахстана и совместно разрабатывать инициативы и предложения по стратегическим направлениям развития страны.

Еще одной задачей интеллектуального пространства Спикер Сената назвал поддержку содержательного и конструктивного  дискурса в нашем обществе по актуальным вопросам реализуемых в стране реформ.

В ходе дискуссии о месте Казахстана в новых геополитических реалиях Маулен Ашимбаев подчеркнул, что с начала года наша страна столкнулась с внутреним кризисом, связанным с январскими событиями, ответом на который стала повестка нового Казахстана. Наряду с этим наша страна в последнее время ощущает серьезное влияние внешних факторов, связанных с возрастающей геополитической напряженностью.

Участники мероприятия обсудили место Казахстана в международном сообществе, существующие вызовы и угрозы, а также отдельные аспекты внешнеполитической стратегии нашей страны в современных геополитических условиях и другие темы.

В рамках проекта в предстоящий период планируется проведение встреч с видными казахстанскими и зарубежными интеллектуалами, обсуждение и презентация книг, дискуссии по актуальным темам внутренней и международной повестки, а также подготовка ряда аналитических исследований.

В ходе заседания также выступили профессор Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко, доктор философских наук Андрей Баумейстер, Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Мурат Лаумулин. Своими мнениями также поделились ряд известных экспертов.

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