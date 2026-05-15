Интеллектуальный гамбит

Статьи,Спорт
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Наша страна выстроила одну из самых эффективных шахматных экосистем в мире

Фото: пресс-службы КФШ РК

Символичным прологом к главным торжествам стал завершившийся накануне финал чемпионата страны, где был зафиксирован исторический результат: высшие шахматные короны Казахстана одновременно завоевали подростки – 15-летний Сауат Нургалиев и 16-летняя Зарина Нургалиева. Именно на этой триумфальной ноте в Астане открылась церемония национальной премии KazChess Awards 2026, где подвели итоги трехлетки, превратившей Казахстан в одну из самых заметных шахматных держав мира. На одной сцене встретились министры, параспортсмены, легендарные чемпионы и юные триумфаторы, которые сегодня становятся новой силой мировых шахмат.

Гости в вечерних платьях и строгих костюмах выстраивались в очередь к шахматному роботу-тренажеру на базе движка Stockfish. Машина способна играть на уровне до трех тысяч пунктов Elo – показателе, недоступном большинству гроссмейс­теров. Робот, полностью имитирующий живого соперника и анализирующий ошибки, уже перестал быть диковинкой – сегодня он работает в казахстанских школах как полноценный тренажер для детей. Атмосферу вечера дополняли иллюзионист и струнный квартет, в чьем исполнении классические произведения органично переплетались с народными кюями. В этот момент становилось очевидно, что шахматы для страны стали чем-то большим, чем просто спорт, превратившись в часть большой культурной истории.

Эту мысль точно подчеркнуло и приветственное письмо поэта, дипломата и первого президента Казахстанской федерации шахмат Олжаса Сулейменова, которое открыло церемонию. Обращаясь к участникам KazChess Awards, он отметил, что шахматы сегодня становятся не только спортивным, но и общественным проектом, важным для будущего страны: «Только вместе, поддерживая друг друга, восходим мы на свою высоту. Эта формула взаимозависимости работает в жизненном опыте отдельных личностей, и народов, и государств». Эти слова задали тон всему вечеру.

Весомость происходящему придавал и состав гостей. Приветствие от имени председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева со сцены зачитал сенатор, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип. Награды параспортсменам вручал заместитель министра внутренних дел, генерал-майор Айдар Сайтбеков, а в номинациях программы «Шахматы в образовании» – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и руководитель аппарата Министерства просвещения Айдос Жолманов.

Сегодня республика официально признана лидером мирового рейтинга среди детско-юношес­ких сборных. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович подчеркнул, что этот всплеск молодежных побед – не случайность: «Казахстан стал одним из лидеров мировых шахмат благодаря громадному труду. Сегодня мы подаем пример другим странам в отношении того, как нужно развивать шахматы».

В основе этих слов лежит впечатляющая статистика: если в 2023 году казахстанские шахматис­ты завоевали на международных турнирах 126 медалей, то в 2024 году этот показатель вырос до 160, а по итогам 2025 года достиг рекордных 162 наград. За этим прогрессом стоит масштабная реформа Казахстанской федерации шахмат (КФШ) под руководством Тимура Турлова. Три года назад федерация разделила стратегию на два вектора. Первым стала Программа поддержки юных талантов до 16 лет. Вместо содержания громоздких государственных структур КФШ внедрила гибкий рыночный механизм: молодым спорт­сменам выделяются целевые гранты и ваучеры, позволяющие самостоя­тельно выбирать наставников. В 2024 году 18 ключевых спортсменов сборной получили поддержку на 454 млн тенге, а в 2025 году гранты на 425 млн тенге получил уже 21 спортсмен. Результатом стали золото Казыбека Ногербека на ЧМ среди юниоров, триумф Эдгара Мамедова и Марка Смирнова, а также историчес­кое серебро женской сборной на Олимпиаде в Будапеште.

Вторым вектором стала прог­рамма «Шахматы в образовании». Цель здесь – не воспитание чемпионов, а развитие стратегичес­кого мышления в эпоху цифровизации. Сегодня программа охватывает более полутора тысяч школ, вовлекая свыше 60 тыс. детей. Для этого обучение прошли 2 800 учителей начальных классов, а в пяти педвузах страны запущена специальная программа подготовки шахматных педагогов.

Федерация выбрала редкую стратегию открытости, публикуя детальные отчеты о расходах. «Мы с первого дня решили полностью раскрыть бюджет. Мы тратим в основном свои корпоративные пожертвования, но отчитываемся публично», – отмечает Тимур Турлов. Важнейшим итогом трехлетки стала децентрализация. Новая управленческая конструкция стерла границы между мегаполисами и областными центрами: с KazChess Awards статуэтки уезжали в Актау, Семей и Атырау. Очевидным символом прорыва стала и инклюзивность. Айганым Камбарова завоевала золото на Всемирной шахматной Олимпиа­де для людей с ограниченными возможностями.

Одним из самых трогательных моментов стало вручение премии «Надежда года» имени первого казахстанского космонавта Токтара Аубакирова восьмилетней чемпионке мира Алише Бисалиевой. Статуэтку девочке лично вручал народный герой Казахстана. Когда маленькая шахматистка поднялась на сцену, зал встал и долго аплодировал стоя. Не менее символично выглядело вручение наград в номинации «Юниоры года». Победителей – Эдгара Мамедова и Елназ Калиахмет – поздравляли олимпийский чемпион Серик Сапиев и президент Федерации гимнастики Алия Юсупова. Казахстан за короткий срок привез в страну рекордное количество мировых первенств – от кадетских чемпио­натов до престижных этапов Гран-при. Но главный итог этой трехлетки в том, что количество номинаций национальной премии за три года выросло с девяти до 19. Чем шире круг тех, кого замечает и поддерживает система, – от сельских учителей до юных гроссмейстеров, – тем прочнее фундамент, на котором строится новый шахматный Казахстан. Страна уже закрепила за собой статус одного из самых заметных и амбициозных игроков.

#шахматы #KazChess Awards 2026 #Шахматы в образовании

