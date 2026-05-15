Академия для ответственных родителей

Ответственное родительство становится важным направлением государственной и общественной работы. Если несколько лет назад помощь семьям носила точечный характер, то сегодня выстраивается системная поддержка с участием государства, экспертов и родительских сообществ. Одним из таких проектов стала Академия родителей, реализуемая общественным фондом Senim Qogamy.

Проект стартовал в 2025 году в рамках государственного гранта по заказу Министерства культуры и информации. Его задача – поддержка родителей в укреплении семейных ценнос­тей, популяризация лучшего опыта воспитания и создание современной инфраструктуры по просветительской работе.

– Сегодня на родителей обрушиваются огромные информационные потоки, – рассказывает директор Senim Qogamy Юлия Смышляева. – Различные ведомства реализуют программы для раннего развития детей, по инклюзии, профилактике буллинга, кибербуллинга и суицидального поведения. Поэтому изначально Академия родителей задумывалась как единая платформа, которая позволит гражданам получить полную и качественную информацию о родительстве.

Ответом на этот запрос стала цифровая платформа ataana.kz, где собраны образовательные материалы, рекомендации экс­пертов, онлайн-курсы и видеоконтент. Здесь родитель может не только получить теоретические знания, но и разобраться в конкретных ситуациях, с которыми сталкивается в повседневной жизни.

При этом проект не ограничивается онлайн-форматом, значительная часть работы ведется в регионах. Команда фонда выезжает на места, проводит встречи с участием представителей государственных органов, экспертов и родителей. По словам главы фонда, такой формат позволяет выявить реальные запросы населения.

– В зависимости от региона возникают свои особенности и актуальные вызовы, – продолжает Юлия Смышляева. – В одной области на первый план выходят вопросы буллинга и личной безопасности детей, в другой – профилактика зависимостей, суицидального поведения или чрезвычайных ситуаций. Граждане задают вопросы: как действовать в сложных ситуациях, где искать помощь, как выстраивать диалог с ребенком? Поэтому мы составляем своего рода дорожную карту, а наши эксперты проводят серию мероприятий для родителей конкретного региона: тренинги, лекции, мастер-классы, обучающие семинары.

Руководитель фонда отметила, что на сегодня ими проведены образовательные мероприятия в Астане, Алматы, Карагандинской и Акмолинской областях, в которых приняли участие более 4 тыс. человек. Состоялись большие фестивали «Ана FEST» и «Отбасы FEST», посвященные поддержке инициатив семьи. А в Усть-Каменогорске в рамках проекта прошла международная конференция, посвященная семейной политике на рабочих местах. Эксперты обсуждали возможности, когда государство и бизнес создают условия, в которых поддерживается не только работник, но и его семья. Среди примеров: гибкий график, детские сады в компаниях, дополнительные социальные гарантии. Как оказалось, подобные практики уже существуют в стране, но остаются малоизвестными.

– Мы дважды провели фотопроект «Руки мамы», который полюбился многим. Участники присылали фотографии матерей: от домохозяек до врачей, от воен­ных до мастериц – хранительниц традиций. Мы видели трогательные снимки рук женщин, которые принимали роды или занимались ткацким ремеслом. Это руки, на которых держится буквально все, независимо от того, чем они занимаются: ведут домашнее хозяйство или руководят крупным предприятием, – отметила Юлия Смышляева.

В фонде действует сall-центр, куда поступило более ста обращений. Как подчеркнула наша собеседница, наиболее частые вопросы связаны с подростками – трудности в коммуникации, замкнутость, конфликты со сверстниками. При этом нередко речь идет об отсутствии доверительного диалога в семье.

– В практике встречаются случаи, когда родители узнают о проблеме не от ребенка, а от третьих лиц – учителей, других родителей, – продолжает эксперт. – Причина – дети боятся рассказывать мамам и папам о том, например, что они стали жертвами буллинга, они не хотят быть непонятыми или обесцененными. С этим связана и другая тенденция: подростки боятся не оправдать ожиданий родителей. Даже успешные в учебе или спорте оказываются уязвимыми перед буллингом, но не готовы об этом говорить.

Как отмечает Юлия Смышляева, родители не всегда понимают, как действовать в таких случаях, куда обращаться, как фиксировать нарушения. В рамках проекта фонд помогает им выстроить алгоритм действий – от подачи заявления до взаимодействия со школой и другими органами.

Не менее актуальны вопросы внутрисемейных отношений. Такие факторы, как разводы, конфликты, кризисы, напрямую отражаются на состоянии детей. В таких случаях подключаются психологи фонда, которые помогают минимизировать последствия и выстроить диалог. Отдельные программы разработаны для молодых пар, чтобы подготовить их к семейной жизни.

Юлия Смышляева отмечает, что проект реализуется при учас­тии госорганов, международных организаций, профессио­нальных ассоциаций. В работу вовлечены центры поддержки семьи, которые действуют во всех регионах страны. По словам куратора проекта, в этом году планируется охватить до 40 тыс. казахстанцев, в том числе за счет онлайн-обу­чения. География инициативы продолжает расширяться: к уже охваченным регионам добавляются новые.

– Академия родителей рассчитана на три года, но, очевидно, она будет продолжена. Мы увидели, что запрос на системную поддержку семьи в Казахстане растет. Формируется новая культура родительства, требующая знаний, навыков и постоянного развития. И от того, насколько своевременно и качественно мы будем работать, зависит благополучие как отдельных семей, так и общества в целом, – уверена руководитель фонда.