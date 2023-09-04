Интерес к полетам возрастает

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Аскар Бейсенбаев

581 прямой международный авиарейс в 31 государство по 117 маршрутам выполняется из Казахстана еженедельно.

Рейсы выполняются в такие страны, как Турция, ОАЭ, Грузия, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Катар, Кувейт, Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Бахрейн, Оман, Черногория, Греция, Италия, Китай. При этом постоянно ведется работа по открытию новых маршрутов и запуску дополнительных рейсов по имеющимся направлениям. Так, в последнее время увеличилась частота рейсов в Катар, Египет и Китай.

Так, с начала июля одна из известных казахстанских авиа­компаний запустила прямые рейсы в Пакистан по маршруту Алматы – Лахор (два рейса в неделю), а также в Бахрейн по маршруту Алматы – Маскат (один чартерный рейс). Кроме того, одна из авиакомпаний Омана запустила рейсы с частотой два раза в неделю по маршруту Алматы – Маскат.

При содействии прежнего Министерства культуры и спорта и АО «НК Kazakh Tourism» также другая крупная индийская авиакомпания, которая, кстати, 13 раз подряд становилась обладателем награды «Лучшая бюджетная авиакомпания в Индии и Южной Азии», в скором времени запускает прямой рейс Дели – Алматы – Дели. Полеты по данному маршруту начнутся в конце сентября и будут выполняться трижды в неделю. Рейс станет 32-м по счету международным прямым сообщением для авиакомпании, выполняющей рейсы в более чем 75 пунктов назначения в Индии, а также в крупные азиатские города. Авиакомпания также имеет большую сеть в Европе и Северной Америке через своих код-шеринговых партнеров.

Как сообщили в профильном ведомстве, к началу весенне-летнего сезона 2023 года были открыты новые рейсы в Анкару и Медину. До конца года планируется возобновление рейсов в Куала-Лумпур (Малайзия) и открытие новых маршрутов в Тель-Авив (Израиль), Джидду (Саудовская Аравия) и Карачи (Пакистан). А к 2025 году планируется открытие рейсов в Мумбай, Гонконг, Вену, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Бухару, Прагу и другие иностранные города.

#туризм #рейсы #авиарейсы #полет

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