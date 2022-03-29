Техническим творчеством, мастеровитостью и уважением к казахским традициям наполнены уроки учителя Николая Иманжанова.

Все своими руками

Всего 20 километров от Усть-Каменогорска – и ты в сельской местности. С трассы село Герасимовка Уланского района открывается только краешком. Стоит заехать в деревню – вокруг заснеженные проулки, дворы с калитками, дома с окнами в деревянных наличниках. В этом году весна холодная, держатся морозы, но люди все равно радуются: на Наурыз нет распутицы, кругом еще белый снег.

– Школа – главное здание в селе, – подсказывают мне адрес прохожие. – Она на пригорке, видно издалека. Не ошибетесь.

Именно школа – центр празднования Наурыза в Герасимовке. Во дворе устанавливают качели алтыбакан, устраивают состязания, игры, выносят угощения... Все это во многом благодаря золотым рукам учителя труда Николая Тлеухановича Иманжанова. Имя педагога известно не только в округе. «Наш Кулибин, – говорят о нем в местном акимате. – О таких людях обязательно нужно рассказывать».

Нынче после двух лет карантинных запретов Наурыза ждали с особым чувством. Наверное, у каждого с весенними днями связаны мечты о лучшем, о мире, о благополучии, стабильности. В деревне старинный праздник – это еще повод собраться всем вместе, поделиться друг с другом хорошим настроением. Вот почему я в уланском селе.

– Сейчас все увидите сами, – встречает меня директор школы Дархан Маушанов. – На уроках труда все дети талантливые, все умелые, у всех есть способности.

Кабинет труда выглядит… как кабинет труда. Верстаки, лобзики, шурупы, гвозди, молотки, тре­угольники… На одном столе лежат небольшие дощечки с рисунками, сделанными выжиганием. Николай Тлеуханович с улыбкой поясняет: это пробные работы, которые остались от занятий, когда дети готовили подарки для мам и бабушек к 8 Марта. «Или ты купленную открытку подаришь, или вещь, которую сделал своими руками, – есть разница?» – спрашивает учитель.

Конечно, есть. Поэтому дети очень стараются. В кабинете еще собрана целая коллекция деревянных светильников с резным орнаментом. Такие работы за 2–3 урока не сделаешь. Те, кто загорелся, бегут в мастерскую на большой перемене, остаются после занятий… Пятиклассник Нурбол Мантай показывает, как он пользуется лобзиком: для каждого выреза нужна пилка своей ширины. Пока сделаешь один элемент в узоре, замучаешься – пилки несколько раз приходится менять. «Зато мелкая моторика развивается», – важно повторяет ребенок фразу, услышанную, видимо, от учителя.

Николай Тлеуханович ставит на стол необычный макет: лужайка, юрта, лошади, бочонок с надписью «қымыз». Автор проекта девятиклассница Нурай Куаныш дала работе название «Мәдени мұра» – «Культурное наследие».

– Сначала думали сделать модель электровелика, – рассказывает учитель. – Потом Нурай приносит сувенирный бочонок из-под меда – и идея сама собой возникла. Решили: сделаем механическую конструкцию, чтобы взбивать кумыс. Моя ученица от радости даже запрыгала! Мы же казахи, дети в деревне летом всегда помогают родителям делать кумыс, это долго, утомительно. Знаю, сам в детстве помогал. Вот бы нам в то время такое устройство!

Юный инженер вместе с педагогом придумала на удивление простую конструкцию. Небольшой генератор напряжением 12 вольт (от стеклоочистителя на тракторе) приводит в действие рычаг, к которому прикреплен піспек – шумовка. Рычаг совершает возвратно-поступательные движения, піспек то опускается, то поднимается. Напиток готовится. Чем больше плечо и выше шток-ход, тем объемнее используемый бочонок, а значит, выход готового кумыса. В макете нашли отражение все основные законы механики.

На проект обратили внимание в районном акимате, и сегодня, по словам Николая Тлеухановича, многие хозяйства применяют похожие конструкции.

Педагог открывает шкаф и достает тугой свиток. «Знаете, что это?» – спрашивает он. Я беру в руки толстый плотный жгут. Он тяжелый, прочный, теплый. Такие я видела на юге области – незаменимая вещь в крестьянских хозяйствах. Можно перетянуть груз. Например, разобранную юрту, чтобы перекочевать к лету на джайляу. Можно накинуть на лошадь или корову, чтобы удержать животное. Это – аркан.

– По традиции на Наурыз стойки алтыбакана устанавливают без единого гвоздя, – рассказывает педагог. – Шесты стягивают арканом, плюс на аркане подвешивают перекладину качели. Если изделие настоящее, ручной работы, оно очень дорого стоит. Откуда у учебного заведения такие средства? Поэтому мы решили сделать все сами.

Директор специально отправился в Тарбагатайский район, где есть мастера, перенявшие от дедов и отцов традиционное ремесло. Привез материалы. И школьники вместе с учителем освоили старинный способ плетения – изготовили аркан длиной 100 метров. Сначала пробовали, тренировались. Когда дошло до основной работы, юные мастера потратили несколько часов, и еще три дня изделие выдерживали в натянутом состоянии, чтобы оно приняло форму.

Этот проект, вобравший и технологию, и этнику, и историю, и традиции, был отобран на международный конкурс ученичес­ких идей и получил в 2020 году диплом. Сегодня в Герасимовке школьники знают, как сплести аркан. Причем, по словам Николая Тлеухановича, с интересом учатся не только мальчики, но и девочки.

Для красоты и удобства

В кабинет труда можно водить экскурсии. Даже малая часть ученических работ, которая здесь собрана, показывает, какими идеями вдохновляются дети. Им нравится все, что делает жизнь краше и удобней. Наурыз, к слову, лучший повод врубить фантазию на полную катушку. Учитель ставит перед собой конструкцию в виде бесіка и включает элект­ропитание. Звучит народная казахская колыбельная, люлька под ее звуки покачивается. Конечно, в этот момент зрители расплываются в улыбке.

Как возникла добрая идея? Педагог пожимает плечами – уже и не вспомнишь. Но когда ребятишки впервые выставили музыкальный бесік на Наурыз, все бросились селфиться на его фоне. Устроили фотозону.

– Берутся какие-то детали, ремонтируются, соединяются, – говорит Николай Тлеуханович. – И получается что-то интересное. В этом году один ученик специально сделал к празднику подарок для хозяек своего села. Это кормушка. Курицы собираются возле коробки, давят своим весом на педаль, рычаг приподнимает крышку. Склевали зерно, ушли – бокс сам закрылся. Интересно же!

Я перехожу от стола к столу. Везде какие-то дощечки, трубки, емкости – видимо, детали будущих поделок. Двое шестиклассников возятся с металлическим желобом – пробуют закрепить его в некой конструкции. Ученик по имени Ежанат объясняет: кто-то принес неработающий насос, в классе вместе с учителем его разобрали, починили. И все вмес­те решили, что можно сделать мини-фонтан, как в мультике. Насос качает воду, струя льется по желобку, падает на лопасти, вращает их. Получается, будто игрушечный клоун крутит колесо – подает воду.

Директор школы Дархан Бакытканович дополнительно поясняет: в школьном дворе по такому принципу уже работают два летних фонтана. Один соз­дает иллюзию текущего ручья, другой бьет струей вверх. Все сделано своими руками.

– В каждом классе обязательно есть несколько учеников, в которых горят любознательность и желание всему научиться, – делится руководитель. – Из таких ребят потом вырастают хорошие технари.

В течение года в мастерской накапливаются десятки поделок. По традиции их дарят малышам, посещающим пришкольный мини-центр. Для меня тоже находится подарок – пятиклассница Инабат Ергалиева кладет мне на ладонь спичечный домик.

– Спички ломались, приходилось переделывать, – рассказывает учитель. – Пришлось потратить несколько коробков. Зато как аккуратно получилось. Это подарок «Казахстанской правде» от нашей школы на праздник.

Земля, картошка, два трактора

Самые серьезные школьные проекты, в буквальном смысле весомые, связаны с сельским хозяйством. И неудивительно, село есть село – почти все занимаются животноводством, выращивают овощи, сеют зерно. Деревенские дети, в отличие от городских сверстников, с ранних лет знают, как почистить снег, полить огород, задать корм скоту.

Сам Николай Тлеуханович начинал трудовой путь водителем-механиком в колхозе. В педагогику он пришел по воле случая, когда местная школа осталась без специалиста, многие годы отвечавшего за пришкольное хозяйство. Требовались добрые умелые руки для двух тракторов и картофельного поля.

Железным «коням», к слову, уже под 60 лет, при этом они по-прежнему обеспечивают учебное заведение запасом недорогих овощей.

– В сложные годы переходного периода картошка нам очень помогала, – вспоминает учитель. – Денег у школы не было. Мы бумагу для ксерокса, краску – все по бартеру брали в обмен на картошку. Кому-то огород вспашем, нам за это солярку или масло дадут. Сейчас к таким тракторам запчасти нигде не найдешь, их не выпускают. Но мы выкручиваемся и содержим их.

Один ученический проект, прогремевший на всю область, представляет собой опрыскиватель. На школьный трактор загружается бочка с водой или раствором удобрений, навешивается установка с форсунками. Трактор идет – посадки опрыскиваются водой или удобрениями. Другая модель, также собравшая несколько дипломов, упрощает процесс посадки и сбора урожая овощей или бахчевых. Культиватор делает борозду, сверху из бункера сыплются семена. Все механизировано, никакого ручного труда! Агрегат также позволяет выкопать картошку, причем даже в дождливую погоду.

– Ученики занимаются проектами – от идеи до готовой конструкции, – заверяет Николай Тлеуханович. – Если бы за школьников все делал учитель, они не смогли бы защитить проект, провести презентацию, ответить на вопросы. В зал, где сидит комиссия, запускают только детей.

На востоке страны конкурсы школьных проектов с каждым годом становятся все интересней. К ним внимательно приглядываются представители колледжей и вузов. Именно учащиеся, прошедшие закалку в школьных мастерских и центрах технического творчества, становятся лучшими студентами. У них фонтанируют идеи, они знают, как сделать модель своими руками, испытать, довести до ума. Запустить ее, возможно, разбить, отремонтировать, усовершенствовать, снова запустить. По словам Дархана Маушанова, сельские ребятишки еще учатся целеустремленности и уверенности в себе. В случае победы они получают денежные призы, им выделяют путевки в летние лагеря.

– На селе родители меньше заинтересованы в успешной учебе детей, – говорит руководитель школы. – Здесь взрослые рассуждают так: ребенок пошел в школу – вся ответственность за знания лежит на учителях. Родители одевают, кормят, остальное – проблема школы. Сейчас очень сложная программа, есть ученики, которым трудно даются школьные знания. Зато у них золотые руки. Они не всегда могут правильно дать определение какой-нибудь теоремы, но сделают такой проект, в котором найдут отражение законы и геометрии, и механики, и электричества.

А еще сельские дети уважительные и добрые, это чувствуется во всем. В коридорах не услышишь криков и брани, школьники тебя не знают, но ни один не пройдет мимо, чтобы не поздороваться. «Трудолюбивые, отзывчивые, – замечает Дархан Бакытканович о своих воспитанниках. – Знают традиции, многое умеют делать своими руками. И в то же время не расстаются со смартфонами».

Я возвращаюсь из герасимовской школы с чувством благодарности. Спичечный домик отныне будет стоять на моем рабочем столе – как символ Наурыза. Простой, милый, наполненный доброй энергией.