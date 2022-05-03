Инвестиции в будущее

В Евразийском национальном университете состоялись презентация ENU Endowment Fund и первый эндаумент форум в Республике Казахстан.

Как сообщают организаторы, в мероприятии участвовали казахстанские и зарубежные эксперты, представители государственных учреждений, вузов, школ, благотворительных фондов, финансовых компаний.

Учредителями ENU Endowment Fund являются выпускники Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Основная цель создания фонда состоит в обеспечении устойчивого развития и привлечении дополнительных ресурсов в долгосрочной перспективе для реализации социальных, образовательных, научных и культурных проектов и программ.

В своей приветственной речи председатель правления – ректор НАО «ЕНУ им. Л. Н. Гумилева» Ерлан Сыдыков акцентировал особое внимание на проявлении высокой социальной ответственности выпускников вуза.

– Сам факт создания при нашем университете эндаумент фонда по примеру лучших мировых вузов, а там опыт эндаументов измеряется столетиями, – беспрецедентное событие. Наши выпускники являются первооткрывателями важнейшего проекта не только в ЕНУ, но и в сфере казахстанского образования. Уверен, что уже в скором будущем доходы фонда позволят оказывать финансовую поддерж­ку талантливым студентам и их инновационным проектам. Таким образом, наши выпускники принимают личное участие в жизни родного вуза и вносят свой вклад не только в развитие человеческого потенциала, но и будущее всей страны, – подчерк­нул ректор.

В ходе презентации веб-сайта https:⁄⁄endowmentenu.kz⁄ управляющий директор ENU Endowment Fund Динара Мусабалина отметила, что целевой капитал фонда остается неприкосновенным и имеет накопительный характер. Финансирование проектов планируется осуществлять только за счет полученного инвестиционного дохода. Учредители – выпускники ЕНУ будут оказывать поддержку нуждающимся студентам путем выделения грантов и стипендий, содействия научно-инновационной и предпринимательской деятельности обучающихся и развития талантливой молодежи.

Первый взнос в размере 10 млн тенге в фонд внес один из учредителей ENU Endowment Fund, выпускник вуза Дмитрий Инютин. Он в своей речи отметил важность сохранения преемственности поколений.

– Знания и навыки, полученные здесь, помогали преодолевать многие жизненные трудности. В моих сегодняшних достижениях есть вклад образования, а значит и моего альма-матер. Считаю, что настала пора ответных действий: помогать своему университету, а именно студентам, которые жаждут знаний в эпоху новых технологий. Эн­даумент – это эффективный механизм для сохранения и укрепления устойчивости университетов в нынешние сложные времена. Благодаря фонду наши будущие поколения будут заниматься нау­кой, – подчеркнул выпускник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

В рамках презентации состоя­лось торжественное открытие Древа славы, посвященного вкладу выпускников и меценатов в развитие университета. Имена этих личностей будут выгравированы на листьях Древа. Тем самым будет сохранена память для будущих поколений. Первым на листке Древа славы выгравировано имя выпускника ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, учредителя эндаумент фонда Дмитрия Инютина. Также он удостоен знака «Меценат ЕНУ» за активное участие в жизни университета.

Одна из целей создания фонда – помощь студентам в реализации стартап-проектов. Молодой стартапер Дияс Таштиев считает, что это хорошая возможность для молодежи получить поддержку в реализации проекта.

– Я считаю, что основные знания о предпринимательстве нужно прививать каждому ребенку и студенту. Это позволит повысить финансовую грамотность и увеличит число предпринимателей. В ЕНУ студентов не только обучают предпринимательству – здесь предусмотрен комплекс мер поддержки стартаперов. В бизнес-инкубаторе вуза созданы программы акселерации для поддержки инновационных бизнес-идей, проводятся мастер-классы, предусмотрены юридические и консалтинговые услуги с предоставлением рабочего места в коворкинг-центре. Я и мои молодые единомышленники возлагаем большие надежды и на эндаумент фонд, – отметил студент 3-го курса.

В ходе торжественного события состоялось награждение студентов, победивших в конкурсе бизнес-идей. Им вручены денежные сертификаты от спонсора конкурса.

Мероприятие продолжил Первый форум «Эндаументы Казахстана», организованный Евразийским национальным университетом. Цель форума – создание единой площадки для обсуждения актуальных вопросов формирования и развития целевых капиталов, обмена опытом и лучшими практиками по управлению эндаументами.

Выступая с приветственным словом на форуме, о возможнос­тях эндадумент фондов рассказал вице-министр образования и науки Казахстана Куаныш Ергалиев.

– Проведение такого форума очень своевременно и актуально, – подчеркнул он. – Создание эндаумент фонда – один из важных инструментов внедрения инноваций в образовательный процесс. Это способствует развитию вузов, поддержке студентов, продвижению исследовательской деятельности. Я поддерживаю данную инициативу.

Также в ходе мероприятия выступили представители ­МГИМО, КазНУ, «Центра серд­ца» Нацио­нального кардихирургического центра, КазГЮУ, «Фонда социального развития» Назарбаев Университета. Они обсудили вопросы создания целевых капиталов, эффективного управления, лучшие прак­тики и перспективы развития эндаументов.

Участники І форума «Эн­даумен­ты Казахстана» запечатлели памятное событие путем посадки 50 саженцев на территории вуза. В рамках мероприятия состоялась панельная сессия по вопросам устойчивого развития, инвестициям и фандрайзингу, а также воркшоп по управлению капиталом в некоммерческих организациях.

Справочно: эндаумент – один из инструментов устойчивого развития организации и долго­срочные инвестиции в будущее. В Казахстане эндаумент фонд как правовой институт целевого капитала появился сравнительно недавно, но, несмотря на это, на сегодняшний день в стране существуют десятки эндаументов при учебных заведениях.