Инвестиции в энергосбережение оправданы

К этому времени заводчане завершат работы по внедрению в производство новейших разработок в области энергосберегающих технологий.

– Энергосбережение – важнейшая составная часть «зеленой» экономики, что особо подчеркивается Главой государства в Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», – говорит директор предприятия Владимир Аксенов.

В 2017 году предприятие планирует выпустить 23 тыс. конденсаторов, 600 конденсаторных установок, 400 емкостных трансформаторов напряжения. На сегодня здесь трудятся более 400 человек и среди них – 30 конструкторов высокой квалификации. Большое внимание на УККЗ уделяется казахстанскому содержанию. После того как в столице открылся завод «Стальцинк», горячее цинкование каркасов для батарей статических конденсаторов стали проводить именно здесь. Недавно павлодарские коллеги пришли на помощь, когда на предприятии сочли необходимым построить собственный испытательный центр. Задача на ближайшую перспективу – международная сертификация. Сертификат VDE (Германия) позволит УККЗ выйти на европейский рынок.

Светлана АБЕНОВА,

Усть-Каменогорск