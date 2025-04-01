Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития геологии и недро­пользования в рамках решения задач, поставленных Главой государства в Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» и на расширенном заседании Правительства в январе текущего года.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, в ходе заседания рассмотрены подходы, предложенные Министерством промышленности и строительства и касающиеся увеличения площади геолого-гео­физической изученности, привлечения инвестиций в отрасль, реализации новых перспективных проектов. Внимание участников мероприятия было уделено подведению итогов работы, направленной на увеличение к 2026 году площади геолого-геофизической изученности до 2,2 млн кв. км.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагас­паев доложил о том, что на сегодня государственное геологическое изучение недр ведется в масштабе 1:200 000. На перспективных проектах планируется внедрение масштаба 1:25 000, что даст эффект в виде детализированного картирования для выявления потенциальных месторождений, а также повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

В рамках задач, ранее поставленных на заседании Правительства 3 декабря 2024 года касательно привлечения госкомпаний к исследованию национальных богатств, министерством усилено взаимодействие с национальной горнорудной компанией

«Тау-Кен Самрук». Так, на первом этапе МПС проводит геологоразведку, выявляя перспективные участки. Далее нацкомпания начинает прединвестиционную подготовку (доразведка, подбор технологий, разработка ТЭО), после чего приступает к освоению месторождения самостоятельно либо с партнерами.

Участки, не вошедшие в данный процесс, передаются на аукционы. По данному механизму в стране осуществляются пилотные проекты разработки месторождений Каратас (медь), Жосабай (золото), Северный Катпар, Верхнее Кайракты (вольфрам).

Следующим проектом рассматривается месторождение Куйректыколь, открытое в прошлом году в Карагандинской области и имеющее внушительные запасы редкоземельных металлов, используемых при выпуске полупроводников и мощных магнитов. Его реализация также будет способствовать развитию смежных высокотехнологичных отраслей казахстанской экономики.

Всего в 2024 году в республике выявлено 38 перспективных площадей ТПИ (твердых полезных ископаемых). Кроме того, рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в геологоразведку. За последние шесть лет объемы вложений частных инвесторов в разведку ТПИ выросли втрое и составили 100 млрд тенге.

В то же время государственные вложения в геологоразведку находятся на недостаточном уровне. В этой связи Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости дальнейшей работы по привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и внедрению новых научных подходов в изучении недр.

Профильному министерству и ФНБ «Самрук-Казына» поручено усилить совместные меры по соз­данию цикла, направленного на комплексное развитие минерально-сырьевой базы республики. Министерству финансов дано задание изыскать средства для увеличения государственного финансирования геологоразведочных работ.