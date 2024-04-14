Иран атаковал Израиль

Запущенные Ираном ракеты были перехвачены с помощью системы ПВО Arrow, пояснили в израильской армии. Зафиксировано попадание в военную базу на юге, где инфраструктуре нанесен незначительный ущерб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Подавляющее большинство ракет, запущенных из Ирана, были перехвачены за пределами границ Израиля. Такое заявление Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в ночь на воскресенье, 14 апреля. Израильской территории достигло лишь небольшое количество ракет, указали военные.
В ЦАХАЛ признали попадание по военной базе на юге Израиля. Инфраструктуре этого объекта был нанесен незначительный ущерб, отметили в армии. Ранее израильский портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников писал, что Израилю и его союзникам удалось перехватить 99 процентов крылатых ракет и беспилотников, выпущенных Ираном. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в нападении было задействовано более 200 ракет и дронов.
Помимо Ирана, удары дронами по Израилю наносили йеменские хуситы, следует из данных компании Ambrey, которая занимается безопасностью морских перевозок. Кроме того, радикальное шиитское движение «Хезболлах», базирующееся в Ливане, било ракетами по Голанским высотам.
Между тем израильская медицинская служба сообщила о первом пострадавшем в результате иранской атаки. Им оказалась 10-летняя девочка из бедуинского города на юге Израиля. Она получила осколочные ранения, The Times of Israel пишет, что ее госпитализировали.