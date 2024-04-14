Иран атаковал Израиль

Запущенные Ираном ракеты были перехвачены с помощью системы ПВО Arrow, пояснили в израильской армии. Зафиксировано попадание в военную базу на юге, где инфраструктуре нанесен незначительный ущерб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Подавляющее большинство ракет, запущенных из Ирана, были перехвачены за пределами границ Израиля. Такое заявление Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в ночь на воскресенье, 14 апреля. Израильской территории достигло лишь небольшое количество ракет, указали военные.

В ЦАХАЛ признали попадание по военной базе на юге Израиля. Инфраструктуре этого объекта был нанесен незначительный ущерб, отметили в армии. Ранее израильский портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников писал, что Израилю и его союзникам удалось перехватить 99 процентов крылатых ракет и беспилотников, выпущенных Ираном. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в нападении было задействовано более 200 ракет и дронов.

Помимо Ирана, удары дронами по Израилю наносили йеменские хуситы, следует из данных компании Ambrey, которая занимается безопасностью морских перевозок. Кроме того, радикальное шиитское движение «Хезболлах», базирующееся в Ливане, било ракетами по Голанским высотам.

Между тем израильская медицинская служба сообщила о первом пострадавшем в результате иранской атаки. Им оказалась 10-летняя девочка из бедуинского города на юге Израиля. Она получила осколочные ранения, The Times of Israel пишет, что ее госпитализировали.