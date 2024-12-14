Иран ужесточает наказание за неправильное ношение хиджаба вплоть до смертной казни

Парламент Ирана принял новый закон о целомудрии и ношении хиджаба, ужесточающий наказание для женщин, нарушающих строгий дресс-код, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Сомнения относительно нового свода правил высказал даже президент страны, однако закон может вступить в силу и без его одобрения.
Закон криминализирует «наготу, непристойность, неприкрытость и плохое одеяние» или ужесточает наказания в тех случаях, когда оно уже было предусмотрено.
Документ предусматривает порку, большие штрафы, тюремные сроки, ограничения на образование и работу для женщин и девочек, которые нарушают его требования.
По словам правозащитников, новый свод правил создает условия для ужесточения репрессий в отношении иранских женщин и еще больше ограничивает их в повседневной жизни.
Закон уже прошел одобрение иранского парламента и Совета стражей конституции, в котором доминирует высшее шиитское духовенство, и с пятницы находится на рассмотрении президента Ирана Масуда Пезешкиана. Сам он, впрочем, уже выразил сомнения по поводу новых ограничений.
«Как человек, ответственный за принятие этого закона, у меня есть сомнения по этому поводу», — сказал Пезешкиан в эфире государственного телевидения в понедельник. – Из-за этого закона мы рискуем разрушить многое в нашем обществе».
Впрочем, даже если Пезешкиан не подпишет закон в ближайшие пять дней, спикер парламента имеет полномочия признать его действительным. Ожидается, что новые ограничения вступят в силу 13 декабря.
Со времен Исламской революции 1979 года женщины в Иране обязаны покрывать волосы на публике.
Однако все больше иранок отказываются носить хиджаб, особенно после протестов 2022 года, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, задержанной до этого «полицией нравов».