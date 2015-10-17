©EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/Архив
Один из главарей международной террористической сети "Аль-Каида" – Санафи ан-Наср был ликвидирован сегодня в результате авиаудара близ сирийского города Алеппо, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Об этом сообщило иранское агентство "Фарс". Оно ссылается на экстремистскую группировку "Джебхат ан-нусра", считающуюся филиалом "Аль-Каиды" в Сирии, которая опубликовала фотографию разбомбленного автомобиля и информацию о гибели радикала.
"Санафи ан-Наср, настоящее имя которого – Абдель Мухсин Абдалла Ибрагим аш-Шарих, родился в Саудовской Аравии недалеко от Эр-Рияда. Он возглавлял так называемый Комитет победы "Аль-Каиды", отвечавший за разработку политики и стратегии террористической сети", – отмечает агентство.
Вместе с "главным стратегом" "Аль-Каиды" были уничтожены еще два боевика организации "Джебхат ан-нусра" – подданные Саудовской Аравии и Марокко Абдель Малик аль- Джазрауи и Абу Ясир аль-Магриби.