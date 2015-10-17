Иранские СМИ сообщили об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды"

В мире
852
©EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/Архив
Один из главарей международной террористической сети "Аль-Каида" – Санафи ан-Наср был ликвидирован сегодня в результате авиаудара близ сирийского города Алеппо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Об этом сообщило иранское агентство "Фарс". Оно ссылается на экстремистскую группировку "Джебхат ан-нусра", считающуюся филиалом "Аль-Каиды" в Сирии, которая опубликовала фотографию разбомбленного автомобиля и информацию о гибели радикала.

"Санафи ан-Наср, настоящее имя которого – Абдель Мухсин Абдалла Ибрагим аш-Шарих, родился в Саудовской Аравии недалеко от Эр-Рияда. Он возглавлял так называемый Комитет победы "Аль-Каиды", отвечавший за разработку политики и стратегии террористической сети", – отмечает агентство.

Вместе с "главным стратегом" "Аль-Каиды" были уничтожены еще два боевика организации "Джебхат ан-нусра" – подданные Саудовской Аравии и Марокко Абдель Малик аль- Джазрауи и Абу Ясир аль-Магриби.

Популярное

Все
Загадка гения
Дружеский и доверительный разговор
Завтра – День строителя
Меры по противодействию наркобизнесу дают результаты
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
«Это честь – быть частью истории»
Благодарность за профессионализм
Инженеры будущего: кто их вырастит?
Значимое культурное и духовное событие
Модернизация на особом контроле
Дан старт строительству первой казахстанской АЭС
В Семее проходит международный показ мод «Дух Абая»
Требует ремонта скейт-парк
Они пришли в пустыню, чтобы построить город
Ценитель быстрых скакунов
Кто и как понимает запреты
«Зайцам» правила не писаны
Быстрее, точнее, сильнее!
Шансы есть у двух команд
И ырым, и бата
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Незаконные постройки снесут в Уральске
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Благодаря программе «Атырау жастары»
Мировая премьера казахской тазы пройдет в Финляндии
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
С набегами саранчи удалось покончить
«Довольный слон» на пользу детям
В Приаралье до конца года газифицируют еще десять поселков
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

В британском парламенте будет заседать ИИ-бот
Диснейленд откроют в Кыргызстане
В Иране закрыли госучреждения и банки из-за аномальной жары
Пляжам по всему миру грозит исчезновение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]