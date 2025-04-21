Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года

Водное хозяйство
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В частности, в ближайшие три года будут отремонтированы 32 магистральных канала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года, заявили в профильном ведомстве

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов осмотрел гидротехнические объекты региона и проверил их готовность к комплексной реконструкции.

В первую очередь министр встретился с акимом области Абай Бериком Уали и обсудил с ним вопрос строительства водохранилищ. В этом году в регионе открылся филиал предприятия «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации.

«Разработанный нашим министерством Комплексный план развития водной отрасли на 2024-2028 годы предусматривает строительство 6 водохранилищ в области Абай. Из них водохранилища «Караколь» и «Каргыба» будут построены за счет министерства. В случае разработки проектно-сметной документации по остальным 4-м водохранилищам есть возможность финансирования их строительства через Исламский банк развития. Эти проекты позволят увеличить площадь поливаемых земель области до 100 тыс. га, развить сельское хозяйство и обеспечить местных жителей работой»,  – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Далее министр посетил водохранилище «Ортабулак» в Жарминском районе. Объект, находящийся в частной собственности, пребывает в неудовлетворительном состоянии. Министр поручил местному акимату ускорить работу по возвращению водохранилища, которое не ремонтировалось несколько лет, в коммунальную собственность. Это позволит предотвратить угрозу подтопления близлежащих населенных пунктов и дополнительно поливать около 2000 гектаров земель.

Следом глава ведомства ознакомился с результатами работ по реконструкции Чарского водохранилища. На участке площадью 2000 квадратных метров была уложена двухслойная геомембрана и железобетонная монолитная плита площадью 750 квадратных метров. Также были завершены работы по инъектированию (гидроизоляции) стен башни управления. Для проверки качества выполненных работ в водохранилище планируется собрать до 40 млн кубометров воды.

Следующим пунктом посещения для министра стало водохранилище «Большая Буконь». В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024-2028 годы предусмотрено выделение средств на реконструкцию объекта.

В Кокпектинском районе Нуржан Нуржигитов встретился с крестьянами, установившими водосберегающие системы. Дождевальные системы полива установлены на 1563 гектарах полей. Местное крестьянское хозяйство по содержанию племенного крупного рогатого скота и лошадей заготавливает кормовые запасы в промышленных объемах. А областной филиал «Казводхоза» обеспечивает посевные площади водой через Актоганский и Ворошиловский каналы.

Также в рамках рабочей поездки в область Абай Нуржан Нуржигитов ознакомился со строительством нового моста в городе Семей и благоустройством острова Бейбитшилик.

 

#область Абай #водные ресурсы

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Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года
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