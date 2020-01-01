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Искусства полномочный представитель

Айгерим Бекетаева, заслуженный деятель РК, лауреат молодежной премии СНГ «Содружество дебютов»

100-летний юбилей «Казахстанской правды» – большой праздник для всех казахстанцев. Издание, преодолевшее вековой рубеж, стало одним из самых популярных в нашей стране и зарекомендовало себя авторитетным источником достоверной информации.

«Казахстанская правда» интересна для людей всех возрастов и профессий. В ней есть материалы и для души, и для размышлений. Впечатляет и информационная палитра. Полюбилась главная газета страны и артистам театра Astana Opera – за оперативные, интересные и содержательные статьи о спектаклях нашего театра, успехах солистов и достижениях коллектива.

Уверена, что материалы, которые выходят на полосах «Культура», «Рухани жаңғыру», «Славные имена Великой степи», всегда находят отклик в читательских сердцах и несут не только духовный, но и познавательный потенциал.

Стоит полистать подшивки «Казахстанской правды» за разные годы, и легко можно убедиться, что газета-юбиляр стала летописцем не только истории страны, но и театральной жизни, а также других сфер культуры и искусства.

На мой взгляд, важная особенность газеты в том, что она вносит огромный вклад в формирование вкусов публики, прививает любовь к театру, помогает ориентироваться в книжных новинках, знакомит с яркими представителями искусства, ставшими гордостью Казахстана.

Газета, являясь лидером информационного рынка, всегда держит руку на пульсе актуальных событий, происходящих в стране, знакомит с важнейшими событиями не только Казахстана, содружества, но и мира.

Мне импонирует, что «КП» акцентирует внимание на роли культуры и искусства в воспитании молодого поколения. Оперное, балетное, драматическое и музыкальное искусство Казахстана сегодня находятся на высоком профессиональном уровне, и отечественные артис­ты пользуются заслуженным признанием на мировой арене. Творческий коллектив нашего театра приглашают выступать с гастролями на лучших международных площадках. Имена солистов театра широко известны зарубежным слушателям. Искушенная публика и строгие критики дают высокие оценки артистам. И весь этот спектр тем находит отражение на страницах главной газеты страны.

«Казахстанская правда» вступает в новое столетие в расцвете сил и творческих возможностей. Уверена, что газета порадует своих преданных читателей новыми яркими материалами, острыми публикациями и запоминающимися снимками.

С юбилеем, любимая газета! Пусть объективность, оперативность, достоверность и информационная насыщенность твоих материалов остаются эталоном журналистского мастерства! С Новым годом! Счастливого старта в новое столетие!

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