Казахстан завоевал историческое серебро ЧА по спортивной гимнастике

Ранее никто из Казахстана на ЧА не поднимался на пьедестал в многоборье

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал серебряным призером чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанец успешно выступил в индивидуальном многоборье. В сумме Карими набрал 84,632 балла, что и принесло ему второе место.

Первое место занял Карлос Юло из Филиппин - 84,931.

Замкнул тройку лучших Абдулла Азимов (Узбекистан) - 82,431 балла.

Как отмечается, на ЧА разыгрывалась одна олимпийская квота в многоборье. Однако Милад Карими в борьбе за путевку не участвовал - он отобрался на Олимпиаду по итогам чемпионата мира - 2023.

Медаль Карими является исторической. Ранее никто из Казахстана на ЧА не поднимался на пьедестал в многоборье, добавили в НОК.