В Алматы нейрохирурги Городской клинической больницы №7 успешно провели операцию 77-летнему пациенту с ишемическим инсультом с помощью технологий искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное учреждение

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Пожилой мужчина был доставлен в приемное отделение в экстренном порядке с выраженной клинической симптоматикой инсульта — левосторонним параличом, нарушением речи и парезом лицевой мускулатуры. С момента начала заболевания прошло всего около часа, именно этот промежуток времени врачи называют «золотым часом», когда шансы на успешное лечение максимальны.

Пациенту оперативно провели компьютерную томографию. Несмотря на то, что явных признаков кровоизлияния или сформированного очага ишемии выявлено не было, данные КТ были дополнительно обработаны специализированной программой искусственного интеллекта RAPID. Эта система позволяет оценить ранние признаки инсульта и определить целесообразность проведения операции по удалению тромба.

«По жизненным показаниям была проведена успешная операция по удалению тромба. Уже через несколько дней пациент начал вставать на ноги. Этот случай наглядно показывает важность своевременного поступления в стационар, где оказывается высокотехнологичная помощь, а также роль искусственного интеллекта в принятии решений», — рассказал нейрохирург сосудистого отделения ГКБ №7 Айбек Туралиев.

Врач отметил, что при ишемическом инсульте решающее значение имеет время: чем раньше выполнено вмешательство, тем меньше повреждаются клетки головного мозга и выше шансы на полное восстановление. Используемая программа RAPID оценивает мозг по шкале ASPECTS (от 0 до 10 баллов) и помогает определить степень поражения в бассейне средней мозговой артерии.

После операции пациент проходил дальнейшее лечение в инсультном отделении. Всё лечение, включая оперативное вмешательство, было проведено за счёт ОСМС.

Заведующая инсультным центром ГКБ№7, главный внештатный инсультолог УОЗ города Алматы Жанна Дюсембаева отметила, что болезни системы кровообращения продолжают оставаться одной из важных медико-социальных проблем современного общества, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения, причиной первичной инвалидности.

«Инсульт - это не просто медицинская проблема. Это вызов для всей системы здравоохранения, для каждой семьи, для всего общества. Каждый из нас - врач, медицинская сестра, реабилитолог - ежедневно стоят на передовой, помогая людям вернуть утраченные функции , надежду и качество жизни. В Казахстане ежегодно регистрируется более 40 тысяч новых случаев инсульта, из них 5 тысяч умирают в первые 10 дней, и еще 5 тысяч в течение первого месяца после перенесенной мозговой катастрофы»,- прокомментировала Жанна Дюсембаева.

Как подчеркнули врачи, внедрение технологий искусственного интеллекта значительно повышает точность диагностики и ускоряет принятие решений в критических ситуациях, когда каждая минута может стоить жизни.

Отметим, что Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается 29 октября. Его цель — повысить осведомленность о разрушительных последствиях инсульта и напомнить о важности своевременного обращения за медицинской помощью. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт остается одной из ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире, ежегодно унося миллионы жизней.