Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом

Здравоохранение
96

В Алматы нейрохирурги Городской клинической больницы №7 успешно провели операцию 77-летнему пациенту с ишемическим инсультом с помощью технологий искусственного интеллекта, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на указанное учреждение

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Пожилой мужчина был доставлен в приемное отделение в экстренном порядке с выраженной клинической симптоматикой инсульта — левосторонним параличом, нарушением речи и парезом лицевой мускулатуры. С момента начала заболевания прошло всего около часа, именно этот промежуток времени врачи называют «золотым часом», когда шансы на успешное лечение максимальны.

Пациенту оперативно провели компьютерную томографию. Несмотря на то, что явных признаков кровоизлияния или сформированного очага ишемии выявлено не было, данные КТ были дополнительно обработаны специализированной программой искусственного интеллекта RAPID. Эта система позволяет оценить ранние признаки инсульта и определить целесообразность проведения операции по удалению тромба.

«По жизненным показаниям была проведена успешная операция по удалению тромба. Уже через несколько дней пациент начал вставать на ноги. Этот случай наглядно показывает важность своевременного поступления в стационар, где оказывается высокотехнологичная помощь, а также роль искусственного интеллекта в принятии решений», — рассказал нейрохирург сосудистого  отделения ГКБ №7 Айбек Туралиев.

Врач отметил, что при ишемическом инсульте решающее значение имеет время: чем раньше выполнено вмешательство, тем меньше повреждаются клетки головного мозга и выше шансы на полное восстановление. Используемая программа RAPID оценивает мозг по шкале ASPECTS (от 0 до 10 баллов) и помогает определить степень поражения в бассейне средней мозговой артерии.

После операции пациент проходил дальнейшее  лечение в инсультном отделении.  Всё лечение, включая оперативное вмешательство, было проведено за счёт ОСМС.

Заведующая инсультным центром ГКБ№7, главный внештатный инсультолог УОЗ города Алматы Жанна Дюсембаева отметила, что болезни системы кровообращения продолжают оставаться одной из важных медико-социальных проблем современного общества, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения, причиной первичной инвалидности.

«Инсульт - это не просто медицинская  проблема. Это вызов для всей системы здравоохранения, для каждой семьи, для всего общества. Каждый из нас - врач, медицинская сестра, реабилитолог - ежедневно  стоят на передовой, помогая людям вернуть утраченные функции , надежду и качество жизни. В Казахстане ежегодно регистрируется более 40 тысяч  новых случаев инсульта, из них 5 тысяч умирают в первые 10 дней, и еще  5 тысяч в течение первого месяца  после перенесенной мозговой катастрофы»,- прокомментировала Жанна Дюсембаева.

Как подчеркнули врачи, внедрение технологий искусственного интеллекта значительно повышает точность диагностики и ускоряет принятие решений в критических ситуациях, когда каждая минута может стоить жизни.

Отметим, что Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается 29 октября. Его цель — повысить осведомленность о разрушительных последствиях инсульта и напомнить о важности своевременного обращения за медицинской помощью. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт остается одной из ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире, ежегодно унося миллионы жизней.

#медицина #врачи

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Спасаясь от воды, отхватили землю
Собран первый урожай арахиса
Восток зовет
Модель водоканала, достойная масштабирования
Масличные культуры требуют инвестиций
Красота – в многоликости
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
«Кайрат» – пятикратный чемпион
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Новая история в таэквондо
Распоряжение Главы государства о назначении
Край сакральных мест
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Более 700 малышей родилось за сутки в День Республики
Более 100 медработников получили госнаграды в Астане
За три года в области Жетiсу открыли более 160 медицинских …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]