Искусственный интеллект: риски и преимущества

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Асет Сыздыков

Искусственный интеллект имеет большие возможности для улучшения судебной и правоохранительной деятельности.

фото пресс-службы ВС РК

Благодаря использованию ИИ ускоряется процесс расследования преступ­лений, повышается прозрачность работы судов. Но есть и риски: искусственный интеллект создает новую реальность, в которой данными могут воспользоваться третьи силы.

Эта тема стала главной на международной научно-практической конференции «Искусственный интеллект (ИИ) и большие данные (Big Data) в судебной и правоохранительной системах: реалии и требование времени». Как отметили организаторы мероприятия в лице представителей Верховного суда РК, встреча такого уровня по данной теме в Казахстане проходит впервые.

О цифровизации судебной системы страны подробно рассказал председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев.

– В Казахстане есть единое электронное окно доступа ко всем судебным услугам. Можно с любого гаджета через мобильное приложение направить в суды более ста электронных обращений. Существует возможность удаленно увидеть регистрацию по нему, узнать статус и получить судебный акт, – проинформировал Асламбек Мергалиев.

Суд активно осваивает искусственный интеллект.

– Наш новый IТ-продукт – цифровая судебная аналитика. Он поможет сформировать единообразную судебную практику. В нем впервые используются элементы искусственного интеллекта, – сообщил спикер.

Он пояснил, что сервис помогает найти любую информацию в тексте всех состоявшихся с 2018 года судебных актов. Аналитические фильт­ры поз­воляют выбрать регион, суд, судью, категорию дела.

За счет внедрения таких инновационных проектов, по словам Верховного судьи, эффективно и оперативно защищаются конституционные права граждан. Правосудие становится более доступным и прозрачным для людей и бизнеса.

Искусственный интеллект планирует взять на вооружение и Генеральная прокуратура. Руководитель ведомства Берик Асылов отметил, что цифровизация на сегодня повысила оперативность прокурорского надзора, усилила его правозащитный потенциал. Прокуроры используют смарт-решения в защите прав граждан и бизнеса, общественных интересов.

– Многие задачи, которые выполняют сотрудники правоохранительных органов, трудоемкие. Поэтому нам требуется механизм искусственного интеллекта. Анализ больших данных и автоматизация позволят не только ускорить процессы в правоохранительной сфере, но и повысить эффективность профилактики преступлений, – отметил Генеральный прокурор.

Однако Берик Асылов выразил обеспокоенность, что ИИ может использовать криминальный мир. Киберпрес­тупники способны похищать данные, использовать роботов-дронов для дос­тавки оружия и наркотиков. Поэтому Генпрокурор считает: важно вовремя принимать адекватные контрмеры.

С ним согласна председатель Конс­титуционного суда Эльвира Азимова. Она обратила внимание на этические принципы использования ИИ в судах. По ее словам, необходимо взвешенно подходить при выборе сферы его использования.

– Для нас важно понять, что мы ожидаем от внедрения искусственного интеллекта и больших данных. Конечно, это вопрос качественного и всестороннего изучения дел, с которыми работают правоохранительные и судебные органы. Важная часть – защита персональных данных. Уровень внедрения ИИ важен не только для законодателей, но и тех, кто осуществляет практическое применение. Пока в нашем законодательстве по этим момен­там нет четких границ, – считает глава Конституционного суда.

Не отстает от цифрового тренда и Министерство юстиции. Там даже есть целый пакет проектов под названием Digital Justice. Глава ведомства Азамат Ескараев перечислил их: «Цифровой нотариат», «Е-заң көмегі», «Реинжиниринг аттестации», «Е-исполнительное производство», «Онлайн-голосование и регистрация ОСИ», а также доступность госуслуг со смартфонов.

– Все они социально значимы и нап­равлены на улучшение качества обс­луживания населения и повышение защиты прав граждан. Акцентировано внимание на обеспечении кибербезопас­ности, – пояснил министр юстиции.

Уголовные дела тоже уверенно уходят в электронный формат. Руководитель Судебной администрации РК Наиль Ахметзакиров отметил, что весь кейс по всем видам судопроизводства сегодня формируется электронно.

– С прошлого года органы следствия практически полностью перешли на электронный формат ведения уголовных дел. Их удельный вес по итогам года составил уже 73%. В 2023–2024 годах ожидаем стопроцентное поступ­ление уголовных дел в электронном виде. В цифрах в нашей системе ежеминутно формируется более 100 новых документов, – добавил спикер.

На конференции выступил также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Он поделился планами по совместной работе с МВД и совершенствованию работы полиции за счет цифровых новшеств. Работа искусственного интеллекта, по его словам, пригодится в ЦОУ, где имеются десятки и даже сотни видеокамер.

– Анализировать информацию с каж­дой из них невозможно. Эффективность человека, смотрящего за десятью мониторами, падает до 10% уже через 15 минут. Поэтому необходимы системы видеоаналитики, и сегодня они создаются на базе Центра оперативного наблюдения МВД. Чем точнее они будут, тем эффективнее окажется процесс улучшения правопорядка, – отметил Багдат Мусин.

Он сообщил, что сегодня сформирован страновой Data lake, где объединены данные из 80 государственных баз данных. С помощью него минис­терство разработало кейсы, которые помогают госслужащим принимать управленческие решения.

Об ИИ в расследовании преступлений в России рассказал ректор Московской академии Следственного комитета РФ Алексей Бессонов. В частности, он поведал о том, что у них новые технологии помогают следователям при моделировании преступлений.

– Здесь искусственный интеллект выступает незаменимым инструментом, позволяя, например, участвовать в поиске и выявлении портрета прес­тупника. Мы провели исследование, эмпирическую базу которого составили материалы уголовных дел о более чем тысяче серийных преступников за несколько десятилетий. Применение в исследовании метода математической статистики ИИ позволило нам построить цифровую криминалистическую модель серийных преступлений, – отметил ректор.

Участники конференции пришли к общему выводу: нужно активнее внед­рять в работу искусственный интеллект. Но при этом нельзя забывать о безопасности. Важно создавать условия для хранения персональных данных и материалов уголовного дела. Тогда и «роботы» будут служить в рамках закона и на благо общества.

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