Искусственный интеллект: риски и преимущества Свежий выпуск 22 мая 2023 г. 2:00 0 Асет Сыздыков Искусственный интеллект имеет большие возможности для улучшения судебной и правоохранительной деятельности. фото пресс-службы ВС РК Благодаря использованию ИИ ускоряется процесс расследования преступлений, повышается прозрачность работы судов. Но есть и риски: искусственный интеллект создает новую реальность, в которой данными могут воспользоваться третьи силы. Эта тема стала главной на международной научно-практической конференции «Искусственный интеллект (ИИ) и большие данные (Big Data) в судебной и правоохранительной системах: реалии и требование времени». Как отметили организаторы мероприятия в лице представителей Верховного суда РК, встреча такого уровня по данной теме в Казахстане проходит впервые. О цифровизации судебной системы страны подробно рассказал председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев. – В Казахстане есть единое электронное окно доступа ко всем судебным услугам. Можно с любого гаджета через мобильное приложение направить в суды более ста электронных обращений. Существует возможность удаленно увидеть регистрацию по нему, узнать статус и получить судебный акт, – проинформировал Асламбек Мергалиев. Суд активно осваивает искусственный интеллект. – Наш новый IТ-продукт – цифровая судебная аналитика. Он поможет сформировать единообразную судебную практику. В нем впервые используются элементы искусственного интеллекта, – сообщил спикер. Он пояснил, что сервис помогает найти любую информацию в тексте всех состоявшихся с 2018 года судебных актов. Аналитические фильтры позволяют выбрать регион, суд, судью, категорию дела. За счет внедрения таких инновационных проектов, по словам Верховного судьи, эффективно и оперативно защищаются конституционные права граждан. Правосудие становится более доступным и прозрачным для людей и бизнеса. Искусственный интеллект планирует взять на вооружение и Генеральная прокуратура. Руководитель ведомства Берик Асылов отметил, что цифровизация на сегодня повысила оперативность прокурорского надзора, усилила его правозащитный потенциал. Прокуроры используют смарт-решения в защите прав граждан и бизнеса, общественных интересов. – Многие задачи, которые выполняют сотрудники правоохранительных органов, трудоемкие. Поэтому нам требуется механизм искусственного интеллекта. Анализ больших данных и автоматизация позволят не только ускорить процессы в правоохранительной сфере, но и повысить эффективность профилактики преступлений, – отметил Генеральный прокурор. Однако Берик Асылов выразил обеспокоенность, что ИИ может использовать криминальный мир. Киберпреступники способны похищать данные, использовать роботов-дронов для доставки оружия и наркотиков. Поэтому Генпрокурор считает: важно вовремя принимать адекватные контрмеры. С ним согласна председатель Конституционного суда Эльвира Азимова. Она обратила внимание на этические принципы использования ИИ в судах. По ее словам, необходимо взвешенно подходить при выборе сферы его использования. – Для нас важно понять, что мы ожидаем от внедрения искусственного интеллекта и больших данных. Конечно, это вопрос качественного и всестороннего изучения дел, с которыми работают правоохранительные и судебные органы. Важная часть – защита персональных данных. Уровень внедрения ИИ важен не только для законодателей, но и тех, кто осуществляет практическое применение. Пока в нашем законодательстве по этим моментам нет четких границ, – считает глава Конституционного суда. Не отстает от цифрового тренда и Министерство юстиции. Там даже есть целый пакет проектов под названием Digital Justice. Глава ведомства Азамат Ескараев перечислил их: «Цифровой нотариат», «Е-заң көмегі», «Реинжиниринг аттестации», «Е-исполнительное производство», «Онлайн-голосование и регистрация ОСИ», а также доступность госуслуг со смартфонов. – Все они социально значимы и направлены на улучшение качества обслуживания населения и повышение защиты прав граждан. Акцентировано внимание на обеспечении кибербезопасности, – пояснил министр юстиции. Уголовные дела тоже уверенно уходят в электронный формат. Руководитель Судебной администрации РК Наиль Ахметзакиров отметил, что весь кейс по всем видам судопроизводства сегодня формируется электронно. – С прошлого года органы следствия практически полностью перешли на электронный формат ведения уголовных дел. Их удельный вес по итогам года составил уже 73%. В 2023–2024 годах ожидаем стопроцентное поступление уголовных дел в электронном виде. В цифрах в нашей системе ежеминутно формируется более 100 новых документов, – добавил спикер. На конференции выступил также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Он поделился планами по совместной работе с МВД и совершенствованию работы полиции за счет цифровых новшеств. Работа искусственного интеллекта, по его словам, пригодится в ЦОУ, где имеются десятки и даже сотни видеокамер. – Анализировать информацию с каждой из них невозможно. Эффективность человека, смотрящего за десятью мониторами, падает до 10% уже через 15 минут. Поэтому необходимы системы видеоаналитики, и сегодня они создаются на базе Центра оперативного наблюдения МВД. Чем точнее они будут, тем эффективнее окажется процесс улучшения правопорядка, – отметил Багдат Мусин. Он сообщил, что сегодня сформирован страновой Data lake, где объединены данные из 80 государственных баз данных. С помощью него министерство разработало кейсы, которые помогают госслужащим принимать управленческие решения. Об ИИ в расследовании преступлений в России рассказал ректор Московской академии Следственного комитета РФ Алексей Бессонов. В частности, он поведал о том, что у них новые технологии помогают следователям при моделировании преступлений. – Здесь искусственный интеллект выступает незаменимым инструментом, позволяя, например, участвовать в поиске и выявлении портрета преступника. Мы провели исследование, эмпирическую базу которого составили материалы уголовных дел о более чем тысяче серийных преступников за несколько десятилетий. Применение в исследовании метода математической статистики ИИ позволило нам построить цифровую криминалистическую модель серийных преступлений, – отметил ректор. Участники конференции пришли к общему выводу: нужно активнее внедрять в работу искусственный интеллект. Но при этом нельзя забывать о безопасности. Важно создавать условия для хранения персональных данных и материалов уголовного дела. Тогда и «роботы» будут служить в рамках закона и на благо общества. #суд #ИИ #искусственный интеллект #правопорядок #Data lake #раскрытие преступлений #ИИ в судах