Искусственный интеллект в образовании: эксперты ЮНЕСКО о возможностях, рисках и ответственности

коллаж Натальи Ляликовой

Международный день образования, который отмечается ежегодно 24 января, в 2025-м был посвящен вопросу стремительного развития искусственного интеллекта.

Таким образом ЮНЕСКО стремится организовать глобальную дискуссию о месте этой технологии в образовании. Кроме того, тема возможностей человека в мире автоматизации призвана заставить людей задуматься о том, каким должно быть образование, чтобы помочь детям и взрослым сориентироваться в технологическом прогрессе и быть его участниками.

Искусственный интеллект все больше используется в образовании. В странах с высоким уровнем дохода более двух третей учащихся средних школ уже используют генеративные инструменты ИИ для подготовки школьных работ. Учителя все чаще задействуют ИИ для подготовки уроков и оценки работ учащихся. Вопросы профориентации и приема в школу, которые традиционно регулировались учителями и экспертами, также все чаще рассматриваются с помощью ИИ. Развитие технологий ИИ влияет на сферу труда и потребности в навыках, повышении квалификации и переподготовке, что также ставит перед системами образования новые вызовы.

Однако у участников образовательного процесса до сих пор нет четких рекомендаций по применению этих технологий. В мае 2023 года ЮНЕСКО был проведен опрос 450 учебных заведений, согласно результатам которого только 10% школ и университетов придерживаются официальных регламентов по использованию ИИ. К 2022 году только семь стран разработали рамочные документы или программы по ИИ для учителей, и только 15 стран включили цели по обучению ИИ в свои национальные учебные планы.

В то же время все больше стран вводят ограничения на использование новых технологий во время уроков. Так, соглас­но новым данным ЮНЕСКО, почти в 40% государств в настоящее время действует закон или политика, запрещающая использование мобильных телефонов в школах. Для сравнения: в июле 2023 года доля стран, в которых были приняты такие запреты, была всего 24%.

Вопросами искусственного интеллекта ЮНЕСКО занимается на протяжении уже почти десяти лет. В ноябре 2021 года государства – члены организации приняли первый глобальный нормативный документ по этическим аспектам ИИ.

В сентябре 2023 года ЮНЕСКО опуб­ликовала первое в истории «Руководство по использованию генеративного искусственного интеллекта в образовании и научных исследованиях», а в 2024-м – две системы компетенций в области ИИ для учащихся и учителей, в которых рассмат­риваются как потенциал, так и риски ИИ с целью обеспечить его безопасное, этичное, инклюзивное и ответственное использование. Среди прочего, в этих исследованиях предлагается установить возрастной ценз в 13 лет для использования ИИ во время уроков.

Системы образования по всему миру обновляются, чтобы помочь учителям и учащимся развивать компетенции ИИ, – это адекватный и неизбежный процесс, учитывая то, что технологии искусственного интеллекта будут становиться все более распространенными и глубже проникающими во все сферы. Как уверены эксперты ЮНЕСКО, грамотность в области ИИ требует развития технических знаний, а также критичес­кой и этической осведомленности об инструментах ИИ. Образование помогает учителям и учащимся спрашивать не только о том, как работает инструмент и для каких целей, но и на чьих условиях он используется.

Образование играет основополагающую роль в оказании помощи отдельным лицам и группам в определении того, какие задачи следует передать на аутсорсинг ИИ, а какие должны оставаться в руках человека. Принятие этих решений требует фактически от всех людей понимания ИИ – основ того, как работает эта технология, ее текущих и постоянно развивающихся возможнос­тей, ее сильных сторон, ограничений и рисков.

«Искусственный интеллект предоставляет широкие возможности для сферы образования при условии, что его использование в школах будет основываться на четких этических принципах. Для полной реализации своего потенциала эта технология должна дополнять человеческие и социальные аспекты обу­чения, а не заменять их. Она должна быть инструментом на службе учителей и учеников, а ее главной целью должны быть их автономия и благополучие», – подчеркнула генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Генеральный директор ЮНЕСКО также призвала увеличить инвестиции в обучение как учителей, так и учеников, чтобы все могли ответственно подходить к использованию ИИ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании ко Дню образования также отметил, что современные технологические прорывы, такие как искусственный интеллект, открывают впечатляющие перспективы для поддержки учащихся всех возрастов на протяжении всего пути обучения, но колоссальные выгоды сопряжены с серьезными рисками. Он подчерк­нул, что в применении и развитии технологий центральная роль должна быть отведена людям и права человека должны ставиться во главу угла. А ИИ не должен заменить собой ключевые человеческие элементы процесса обу­чения, в основе систем образования должен повсеместно сохраняться человеческий аспект.

«По мере того как системы, управляемые искусственным интеллектом, становятся все более мощными, вполне может возникнуть вероятность расхож­дения намерений человека и результатов работы машин, – добавил он. – Мы должны обеспечить, чтобы ИИ поддерживал учащихся и учителей, предоставляя им доступ к информации, передовым учебным программам и другим инструментам обучения. Мы также должны стремиться к тому, чтобы гарантировать всем пользователям наличие инструментов и знаний, необходимых для разумного, безопасного и этичного использования этих технологий».

Международный день образования служит также напоминанием, что дос­туп к качественному образованию – это право человека, которое приносит огромную пользу не только отдельным людям, но и всему обществу. Тем не менее миллионы детей по-прежнему не посещают школу из-за различных факторов, включая гендерные, географические, социальные различия или конфликты. Несмотря на десятилетия прогресса в области образования и меж­дународные обязательства, по данным ЮНЕСКО, 251 млн детей школьного возраста по всему миру не имеют возможности ходить в школу.

Поэтому в ЮНЕСКО подчеркивают: ресурсы, выделяемые государствами на развитие ИИ, должны быть дополнительными. Средства на это не должны предоставляться из уже выделенных на образование финансов, поскольку у каждой четвертой начальной школы все еще нет дос­тупа к электричест­ву, а 60% из них не подключены к Интернету. Приоритетными должны оставаться основные потребности в области образования: наличие хорошо оборудованных школ с эффективной системой управления, с квалифицированными учителями, получающими достойную зарплату, которые мотивированы своей миссией.